مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- مقامات رژیم صهیونیستی با ورود مواد و مصالح ساختمانی به نوارغزه موافقت کردند.

- پارلمان تونس با اکثریت آرا پیش نویس قانون اساسی جدید را تصویب کرد.

- دولت لیبی با صدور بیانیه ای از آزادی پنج ربوده شده مصری در طرابلس خبر داد.

- برخی نیروهای گردانهای عزالدین قسام، الاقصی و القدس برای نخستین بار در جمع رسانه های خبری در اردوگاه جنین حضور پیدا کردند.

- در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به سومالی یکی از سرکردگان القاعده کشته شد.

- دهها هزار نفر از مردم فرانسه با اعلام روز خشم علیه سیاستهای "فرانسوا اولاند" دست به تظاهرات زدند.

- وقوع یک عملیات انتحاری در کابل 4 کشته بر جا گذاشت.

- رئیس جمهوری اوکراین به رهبر مخالفان پست سیاسی پیشنهاد کرد.

- همزمان با آغاز انتخابات در تایلند هزاران معترض تایلندی به خیابانها آمده و اعتراض خود به دولت ابراز داشتند/ این اعتراضات باعث تعطیلی برخی مراکز اخذ رای شده است.

- یک فعال چینی به گذراندن چهار سال حبس توسط مقامات این کشور محکوم شد.

- در آتش سوزی یک مجتمع مسکونی در کبک کانادا در مجموع 32 نفر کشته شدند.