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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۷

بارش برف در محور نورآباد - خرم آباد/ رانندگان زنجیر چرخ به همراه داشته باشند

بارش برف در محور نورآباد - خرم آباد/ رانندگان زنجیر چرخ به همراه داشته باشند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در حال حاضر ابتدای محور نورآباد - خرم آباد در محدوده استان لرستان شاهد بارش برف است.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق اطلاعات دریافتی از دوربین نظارت تصویری هواشناسی شهرستان نورآباد در حال حاضر ابتدای محور نورآباد - خرم آباد شاهد آغاز بارش برف است.

در این راستا متولیان امر در پلیس راه استان از رانندگان خواسته اند برای تردد در این محور زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

بنابر این گزارش مطابق تحليل نقشه هاي هواشناسي سامانه اي بارش زا از اواخر وقت امروز دوشنبه تا اوايل روز چهارشنبه جو استان لرستان را تحت تاثير قرار مي دهد و علاوه بر تعديل دماي هوا به تدريج در اين مدت موجب وزش باد، بارش باران، برف و مه صبحگاهي و احتمالا رعد و برق در استان خواهد شد.

در پیش بینی اداره کل هواشناسی استان لرستان همچنین آمده است که بارش باران و برف به ويژه از اواسط وقت روز سه شنبه در نواحي غربي و شمالي استان چشمگير تر خواهد بود. طي اين مدت به سبب بارش باران و برف آبگرفتگي معابر عمومي و اختلال در تردد جاده ها و گردنه ها دور از انتظار نیست.

کد مطلب 2222289

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