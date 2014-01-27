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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۷

يادداشت تفاهم شرکت شهرکهای صنعتی قزوین و منطقه آلن تجو پرتغال امضا شد

يادداشت تفاهم شرکت شهرکهای صنعتی قزوین و منطقه آلن تجو پرتغال امضا شد

قزوین- خبرگزاری مهر، در پایان سفر هیئت تجاری پرتغال به قزوین به منظور توسعه و تعميق روابط بين شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین به نمایندگی عبدالقهار ناصحی و اداره منطقه ای آنتیجو به نمایندگی جوز فیلیپه کاسترو دورته از کشور پرتغال تفاهم نامه ای امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تفاهم نامه در زمینه تبادل اطلاعات در خصوص سیاستها و برنامه های حمایتی مرتبط با توسعه صنایع کوچک و متوسط، کمک به صنایع کوچک و متوسط تحت پوشش هریک ازطرفین درراستای شبکه های بازرگانی و کسب و کار، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع طرفین و درج اطلاعات مربوطه در بانکهای اطلاعاتی خود جهت هدایت سرمایه گذاران برای حضور و سرمایه گذاری درمناطق تحت پوشش طرفین، برگزاری جلسات، سمینارها، کارگاهای آموزشی و نمایشگاههای تجاری در دو کشور یا کشور ثالث جهت گسترش سرمایه گذاری مشترک و تبادل اطلاعات، انجام بازدیدهای متقابل مطالعاتی، آموزشی و تخصصی در راستای برنامه های حمایتی صنایع کوچک و متوسط مناطق طرفین، استفاده از ظرفیتهای صنعتی و تجاری دو طرف در راستای کمک به توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط توافق شده است.

این تفاهم نامه به مدت سه سال معتبر و با توافق طرفین قابل تمدید است.

همچنین کلیه فعالیتهای تحت پوشش این تفاهم نامه در صورت در دسترس قرار گرفتن منابع مالی مورد نیاز از سوی طرفین و مطابق قوانین و مقررات کشورمتبوع طرفین انجام خواهد شد.

این تفاهم نامه را عبدالقهار ناصحی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان قزوین - ایران و جوز فیلیپه کاسترو دورته رئیس اداره منطقه ای آلنتیجو- پرتغال امضاء کرده اند.

کد مطلب 2222293

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