يادداشت تفاهم شرکت شهرکهای صنعتی قزوین و منطقه آلن تجو پرتغال امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این تفاهم نامه در زمینه تبادل اطلاعات در خصوص سیاستها و برنامه های حمایتی مرتبط با توسعه صنایع کوچک و متوسط، کمک به صنایع کوچک و متوسط تحت پوشش هریک ازطرفین درراستای شبکه های بازرگانی و کسب و کار، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع طرفین و درج اطلاعات مربوطه در بانکهای اطلاعاتی خود جهت هدایت سرمایه گذاران برای حضور و سرمایه گذاری درمناطق تحت پوشش طرفین، برگزاری جلسات، سمینارها، کارگاهای آموزشی و نمایشگاههای تجاری در دو کشور یا کشور ثالث جهت گسترش سرمایه گذاری مشترک و تبادل اطلاعات، انجام بازدیدهای متقابل مطالعاتی، آموزشی و تخصصی در راستای برنامه های حمایتی صنایع کوچک و متوسط مناطق طرفین، استفاده از ظرفیتهای صنعتی و تجاری دو طرف در راستای کمک به توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط توافق شده است.

این تفاهم نامه به مدت سه سال معتبر و با توافق طرفین قابل تمدید است.



همچنین کلیه فعالیتهای تحت پوشش این تفاهم نامه در صورت در دسترس قرار گرفتن منابع مالی مورد نیاز از سوی طرفین و مطابق قوانین و مقررات کشورمتبوع طرفین انجام خواهد شد.



این تفاهم نامه را عبدالقهار ناصحی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان قزوین - ایران و جوز فیلیپه کاسترو دورته رئیس اداره منطقه ای آلنتیجو- پرتغال امضاء کرده اند.