اختصاص یک میلیارد ریال برای آشکارسازی مدارس حاشیه راههای آذربایجان غربی

فروغ فاریابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختصاص یک میلیارد ریال کمک اعتباري برای اجراي طرح آشكارسازي مدارس حاشيه راههاي استان طی امسال، افزود:نبايد در اجراي چنين طرحي به دلايل كمبود اعتبار كوتاهي انجام شود.

فروغ فاریابی تعداد مدارس ایمن سازی شده واقع در حاشیه راههای استان را 160 باب دانست و اظهار داشت: ولی همچنان 190 مدرسه واقع در این مناطق نیازمند اجرای طرحهای ایمن سازی و طرحهای فرهنگی و آشنایی با روشهای تردد ایمن هستند.

وی با بیان اینکه طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راههای آذربایجان غربی به منظور ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی اجرایی می شود، اعلام کرد: فرهنگ سازی در خصوص بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور دانش آموزان این مدارس، لزوم بازآموزی دانش آموزان و احیای محیط پیرامون این مدارس برای متمایز ساختن آنها نیز از مهمترین اهداف این طرح است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه نهادینه کردن ایمن سازی تردد به مدارس حاشیه راههای نیازمند مشارکت همگانی و ارائه آموزش های مستمر به دانش آموزان است، گفت: ایمن سازی در سه بخش آموزش، تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی و ایمن سازی فیزیکی در قالب نصب تابلو و چراغ چشمک زن و علائم افقی و ایجاد خط کشی های لازم بر کف جاده آسفالت اجرایی می شود.

فاریابی با بیان اینکه دانش آموزان اين مدارس هميشه در خطر بروز سانحه قرار دارند و اين طرح نبايد تنها به يك مقطع زماني معطوف شود، ادامه داد: بايد در تمام طول سال به صورت مستمر نسبت به بازآموزي نه تنها دانش آموزان بلكه كادر آموزشي مدارس هم اقدام تا هميشه آمادگي ذهني چگونگي استفاده از جاده براي رسيدن به مدرسه را داشته باشند.