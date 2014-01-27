تست اعتیاد راننده سرویس مدرسه قم مثبت بود/ مهمترین تخلفات سرویس مدارس

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بررسیهای انجام شده مشخص شد راننده سرویس دختران دبیرستانی در قم در وقوع حادثه مرگبار صد درصد مقصر بوده و پس از انجام تست اعتیاد مشخص شد راننده معتاد است.

وی ادامه داد: پرونده این فرد بر اساس قانون به عنوان مقصر حادثه به مرجع قضائی ارسال شد.

رئیس پلیس ترافیک شهری با اعلام اینکه خوشبختانه به جز این حادثه مرگبار حادثه دیگری در کشور برای سرویس مدارس رخ نداده است افزود: تاکنون دو حادثه سرویس مدرسه در پایتخت به ثبت رسیده است که هیچکدام از راننده ها مقصر نبودند. در حادثه اول یک دستگاه پراید در اتوبان باکری دچار حادثه شد که تعدادی از دانش آموزان مجروح شدند و در حادثه دیگر یک دستگاه مینی بوس دانش آموزان زرتشتی در میدان ولیعصر(عج) با یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد برخورد کرد که بر اثر آن تنها یکی از دانش آموزان مجروح شد.

مهرایی تاکید کرد: اگر مدرسه ای از سرویس غیرمجاز استفاده کند و دانش آموزان دچار حادثه شوند علاوه بر راننده مدیر مدرسه نیز به عنوان مقصر به مراجع قضائی معرفی می شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور با اشاره به مهمترین تخلفات سرویس مدارس تاکید کرد: نداشتن معاینه فنی، نبستن کمربند ایمنی و سوار شدن بیش از ظرفیت سه تخلف عمده رانندگان سرویس مدرسه است. این در حالی است که بر اساس قانون رانندگان سرویس مدرسه باید هر سه ماه یکبار معاینه فنی دریافت کنند.