منیره سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز سلسله همایشهایی تحت عنوان "سلامت، طب سنتی و گیاهان دارویی" را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به منظور توسعه فرهنگِ بهرهگیری از دانش و تکنیکهای درمانی طب سنتی و مکمل در راستای افزايش توانمنديهاي پزشکان عمومی و همچنین دانشآموختگان گروه علوم پزشکی برگزار میکند.
وی افزود: ارتقای سطح دانش و توانمندیهای پزشکان نسبت به طب سنتی و مکمل، ترويج فرهنگِ به کارگیری آموزههای طب سنتی در میان دانش آموختگان گروه علوم پزشکی، استفاده از گياهان دارويي و داروهاي گياهي در درمان، كاهش واردات دارو، كاهش هزينههاي درماني در كشور، كوتاه شدن مسير درمان با استفاده از آموزههاي طب سنتي، بهره وري بيشتر فعاليت پزشكان عمومي، و ايجاد فرصتهاي بهتر و بيشتر شغلي براي پزشكان عمومی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
سهرابی با اشاره به محورهای این همایشها یاد آور شد: "اهمیت و جایگاه طب سنتی در جامعه ایرانی - اسلامی"، "سلامت از منظر طب سنتی"، "تأثیر آموزههای طب سنتی در سبک زندگی ایرانی - اسلامی"، "گیاهان دارویی و داروسازی سنتی"، "تغذیه در طب سنتی"، "اعمال یداوی در طب سنتی"، "بادکش درمانی"، "راهکارهای توسعه آموزههای طب سنتی در سطوح مختلف افراد جامعه"، "صنعت"، "اقتصاد" و "طب سنتی و مکمل" از جمله مباحثی است که در این همایشها بررسی میشود.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد البرز گفت: در این همایش، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی با هدف معرفی دستاوردهای گیاهان دارویی در حوزه درمان به جامعه پزشکان برپا میشود.
وی ضمن استقبال از حضور پژوهشکدهها و موسسات علمی و پژوهشی در نمایشگاه افزود: این موسسات و پژوهشگاهها میتوانند با انجام هماهنگیهای قبلی در این نمایشگاه حضور یابند.
به گفته سهرابی در اولین همایش از سلسله همایشهای "سلامت، طب سنتی و گیاهان دارویی"، مباحثی با عنوان "جایگاه و اهمیت طب سنتی در جامعه ایرانی - اسلامی"، "شواهدشناسی گیاهان دارویی"، "تأثیر آموزههای طب سنتی بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی" و "حجامت" به ترتیب با سخنرانی خدادوست، تحویلزاده، فهیمی و عزیزخانی بررسی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به زمان برگزاری همایش گفت: این همایش هفدهم بهمن ماه در سالن نظام پزشکی واقع در دانشگاه علوم پزشکی استان البرز برگزار میشود. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره 32215096-026 تماس بگیرند.
سهرابی به مهر خبر داد:
همایش "سلامت، طب سنتی و گیاهان دارویی" در کرج برگزار میشود
کرج - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز گفت: همایش "سلامت، طب سنتی و گیاهان دارویی" به منظور توسعه فرهنگ بهرهگیری از دانش و تکنیکهای درمانی طب سنتی و مکمل هفدهم بهمن ماه جاری در سالن نظام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار میشود.
منیره سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز سلسله همایشهایی تحت عنوان "سلامت، طب سنتی و گیاهان دارویی" را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به منظور توسعه فرهنگِ بهرهگیری از دانش و تکنیکهای درمانی طب سنتی و مکمل در راستای افزايش توانمنديهاي پزشکان عمومی و همچنین دانشآموختگان گروه علوم پزشکی برگزار میکند.
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