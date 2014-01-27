جای خای کارآفرینی در جامعه معلولان زنجان/ اشتغال حلقه مفقوده توانمندسازي

به گزارش خبرنگار مهر، اگر از اين واقعيت ثابت نشده بگذريم كه جوان ها تنبل شده اند و دنبال كار نيستند و بازهم بگذريم از اينكه همه ما معتقديم جوينده يابنده است و آنكه در جستجوي كار و شغل باشد بالاخره پيدا مي كند و مشغول به كار مي شود و رفته رفته مي تواند شرايط خود را بهبود ببخشد بسياري معتقد هستند كه امروز كار كيميا است و گوهري ناياب به خصوص از نوع پشت ميز نشيني و راحت آن و بسياري وقتي سراغ كار را از آنها مي گيري مي گويند دنبالش نگرد كه نيست.



معلوليت محدوديت نيست



معلولين 10درصد هر جامعه را تشكيل مي دهند و نزديك به 17هزار معلول در بانك اطلاعاتي بهزيستي ثبت گرديده اند كه بسياري از آنها به دنبال شغل هستند .مستمري ناچيز بهزيستي حتي نمي تواند ذره اي از مشكلات آنها را مرتفع نمايد و اين امر در كنار توانمنديهاي پنهان معلولين آنها را وا مي دارد كه نسبت به نوع معلوليتشان دنبال كسب درآمد باشند بسياري از معلولين و البته كارفرمايان معتقد هستند كه معلوليت هرگز نمي تواند محدوديتي را براي معلولين ايجاد كند.



معاون مشاركتهاي مردمي ،اشتغال و مؤسسات خيريه بهزيستي استان زنجان كه به نوعي متولي ايجاد اشتغال براي معلولين محسوب مي گردد از ثبت درخواست اشتغال 2هزار و 53معلول در سامانه اشتغال بهزيستي خبر مي دهد و معتقد است معلولين قبل از آغاز اشتغال بايد به فكر آموختن يك حرفه و به دست آوردن يك تخصص باشند.



شهناز آقاخاني مي گويد: در حال حاضر 263 معلول زنجاني مشغول به كار بوده و قادر هستند زندگي خود و چرخ خانواده شان را بچرخانند.



وي صدور مجوز مراكز غير دولتي ،ايجاد شركت هاي تعاوني و فعاليت CBR (توانبخشي مبتني بر جامعه)در راستاي اشتغال،ايجاد مشاغل خانگي و پرداخت بيمه خويش فرمايي و كارفرمايي را از جمله راههاي رسيدن به اشتغال معلولين عنوان کرد.



جاي خالي كارآفرينان نمونه



كارآفريني يعني خلق يك ارزش جديد ،ارزشي كه از طريق يك تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن همه ريسك هاي ناشي از آن ايجاد مي شود. زماني كه انديشه كار آفرين با يك نيت خيرگره مي خورد متاعي مي شود گرانقيمت كه هرگز نمي توان نظير آن را يافت.



محمود ضرابي مدير عامل شرکت توليدي صادراتي جوراب مهيار جزو كارآفرينان نمونه بوده و توانسته گواهينامه مديريت پيشرفت كيفيت ISO 2001:2008 را اخذ نمايد.

وي گذشته از اينكه توانسته 50نفر را به اشتغال برساند تنی چند از مددجويان بهزيستي را نيز بدون استفاده از تسهيلات بهزيستي و وامهاي كارفرمايي و حق بيمه خويش فرمايي مشغول به كار نموده و انديشه خلاق خود را با نيت خير گره زده است.



اجاق سرد اشتغال مددجويان با حضور كارفرمايان گرم مي شود



حضور كارفرمايان و كارآفرينان در عرصه خدمات رساني به بهزيستي مي تواند بازار راكد و سرد اشتغال مددجويان را گرما ببخشد.



مرتضي مكاريان مدير كل بهزيستي استان زنجان جهت بررسي اشتغال مددجويان از یک شرکت توليدي صادراتی جوراب بازديد كرد و گفت: آشتي كارفرمايان با بهزيستي مي تواند بسياري از مشكلات مددجويان را حل كند.



وي از آموزش هاي رايگان به مددجويان گفت و افزود: معلولين مي توانند با يادگيري يك حرفه يا يك تخصص قدم در بازار كار بگذارند و علاوه بر توانمندي خود خانواده را نيز به توانمندي و استقلال برسانند.



مدير كل بهزيستي استان زنجان از همه كارفرمايان و صاحبان صنايع استان خواست انديشه نيك و توان مالي و اجرايي خود را در استقلال و شكوفايي و توانمندي معلولين مصروف دارند.



تحقق اهداف عالیه بهزیستی



پرداخت 23 درصد حق بيمه سهم كارفرمايان و جبران كارايي بر حسب شدت معلوليت و پرداخت 5 الي 10درصد حقوق مددجويان بهزيستي از جمله خدماتي است كه دفتر اشتغال بهزيستي ارائه مي دهد.



پروانه حديديان كارشناس اشتغال بهزيستي از حضور كمرنگ كارفرمايان مي گويد و معتقد است اشتغال پايدار مي تواند مددجو را از چرخه خدمات رساني بهزيستي خارج كند و در اين صورت است كه بهزيستي به اهداف عاليه خود رسيده است.



اشتغال حلقه مفقوده توانمندسازي معلولين است گويي رفع اين مشكل در كشور براي همه جوانان ،براي همه تحصيلكرده ها،براي همه افراد سالم و براي معلولين نياز به يك حركت انقلابی دارد گويي بار ديگر دفاع مقدسی مي طلبد. ايثار ، شجاعت،همكاري و اراده اي پولادين كه چون عزم براي دفاع از ميهن عزم در شكل گيري جامعه اي عاري از بيكاري باشد.

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گزارش: رباب موحد