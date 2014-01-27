پنج انبار امدادی در اردبیل دائر است/ ذخیره سازی اقلام ضروری

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این انبارها در شهرهای نمین، خلخال، نیر، مشگین شهر و اردبیل دایر بوده و در حال حاضر ذخایر لازم برای حوادث پیش بینی نشده را دارند.

وی با بیان اینکه ضروری است انبار امدادی به اندازه دو درصد جمعیت هر شهرستان 23 نوع قلم ضروری ذخیره کند، اضافه کرد: این مهم رعایت شده و تمامی اقلام زیستی و خوراکی لازم در انبارها ذخیره می شود.

وی تاکید کرد: اقلام خوراکی بعد از مدتی نگه داری با اقلام جدید جایگزین شده و قبل از اینکه منقضی شود مورد استفاده های دیگر از جمله نیازمندان و پادگانها قرار می گیرد.

غیبی در خصوص توسعه انبارهای امدادی ادامه داد: انبار امدادی گرمی با 480 متر مربع، بیله سوار با 480 متر مربع و پارس آباد نیز با 650 متر مربع تکمیل شده و آماده بهره برداری رسید.

به گفته مدیر کل هلال احمر استان در دو شهرستان کوثر و سرعین نیز زمین انبار خریداری شده و در صورت تخصیص اعتبار در سال آینده ساخت آن آغاز خواهد شد.

ساخت پنج پایگاه امدادی در سه سال

وی اضافه کرد: علاوه بر توسعه انبارهای امدادی ساخت پایگاه های امدادی به ویژه در جاده ها در اولویت برنامه های عمرانی است.

وی تاکید کرد: در طول سه سال گذشته پنج پایگاه جعفر آباد، خروسلو، سرچم، اردبیل- مغان و مشگین شهر احداث شده است.

غیبی افزود: در تمامی شعبات حداقل دو دستگاه آمبولانس و در هشت پایگاه خودرو ست نجات مهیا شده است.

مدیر کل هلال احمر استان از خرید خودرو ست سنگین ایسوزو خبر داد و افزود: این خودرو با هدف رها سازی و نجات مصدوم به مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال تهیه شده است.

وی افزود: پیش از این مشابه تیوتا هایلوکس این خودرو برای هشت پایگاه تهیه شده بود.