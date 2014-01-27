تولید غیرمجاز واکسن G2 در داخل/ جمع آوری و امحای واکسن

مهندس محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: واکسن G2 در شکل ویال تزریقی و کرم G2 تولیدی توسط شرکت دارو ایراک و اظهارات مسئولین شرکت مبنی بر انجام فرایند تولید در دانشکده دامپزشکی از اداره نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو دریافت نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه تولید این واکسن از نظر سازمان غذا و دارو مجاز نیست، تصریح کرد: تولید فرآورده های دارویی در خط تولید فرآورده های تحقیقاتی و دامپزشکی مطابق ضوابط اداره دارو مجاز نیست.

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو با اشاره به اقدام این شرکت دارویی برای تولید واکسن G2 که کاربرد انسانی دارد، افزود: روند تولید این واکسن مورد تایید سازمان غذا و دارو نبوده و آنچه که تولید شده است، جمع آوری و امحا می شود.