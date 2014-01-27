کاهش 80 درصدی مراجعان حضوری دفتراسناد پزشکی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق بابایی علت این کاهش مراجعه را وجود سیستم جامع پورتال دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی و اتصال آن به صورت شبانه روزی به همه داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد اعلام کرد و اظهارداشت: زمانی که بیمه شدگان تامین اجتماعی به داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد مراجعه می کنند ضمن اتصال آن مرکز با سیستم موجود در دفتر اسناد پزشکی دفترچه بیمه بدون حضور بیمه شدگان تایید می شود.

این مسئول افزود: طی نه ماه گذشته تنها 20 درصداز بیمه شدگانی که جهت تهیه دارو یا خدمات پاراکلینیکی مانند فیزیوتراپی، MRIرادیولوژی به مراکز طرف قرارداد مراجعه کردند، برای تایید به دفتر اسناد پزشکی مراجعه کردند.



وی ادامه داد: در 9 ماه گذشته 77 هزار و 911 نسخه دردفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان قزوین بررسی و تایید شد که 62 هزارو 197 نسخه از طریق سیستم اینترنت، بدون حضور و 15 هزار و 714 نسخه با حضور بیمه شدگان در دفتر اسناد پزشکی تایید شده است.



بابایی گفت: در حال حاضر با 783 مرکز تشخیص و درمانی در سطح استان طرف قرارداد هستیم و این دفتر تعداد 486 بیمار دیالیزی 89 بیمار تالاسمی 42 بیمار هموفیلی 210 بیمار پیوندی و 428 بیمار MS را تحت پوشش دارد.



مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین گفت: در 9 ماهه سالجاری جهت درمان بیماران شیمی درمانی بیش از 26 میلیارد ریال، بیماران MS بیش از 10 میلیارد ریال، بیماران پیوندی بیش از دو میلیارد ریال و بیماران دیالیزی بیش از 11 میلیارد ریال هزینه شده است.



وی ضمن اشاره به نظارت مستمر بازرسان دفتر اسنادپزشکی در مراکز طرف قرارداد یادآورشد: در ده ماه سالجاری به طور متوسط سه هزارو 200 بازرسی انجام شده است که 370 بازرسی بطور نامحسوس انجام پذیرفته است.

