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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۲۳

سرهنگ حسین پور خبر داد:

کشف سه هزارلیتر مشروبات الکلی در محمودآباد

کشف سه هزارلیتر مشروبات الکلی در محمودآباد

محمودآباد - خبرگزاری مهر: فرمانده بسیج سپاه محمودآباد گفت: سه هزار لیتر مشروبات الکلی دریک کارگاه خانگی در روستای علوی کلا میر دربخش سرخرود کشف شد.

سرهنگ قاسم حسین پور در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: باگزارش سربازان گمنام امام زمان نیروهای بسیج یک منزل مسکونی را در روستای علوی کلا میر در بخش سرخرود زیر نظر گرفته و پس از ورود مقدار سه هزار لیتر مشروبات الکلی کشف وضبط شد.

وی ادامه داد: دراین کارگاه خانگی 22 گالن 120 لیتری و یک کارتن مشروب 96 درصد و 11 گونی کشمش کشف شد.

سرهنگ حسین پور اضافه کرد: همچنین یک کارگاه مشروب سازی شامل دیگ و سیلندرهای گاز و لوازم دیگر در این عملیات کشف و ضبط شد.

به گفته سرهنگ حسین پور، در این عملیات دوتن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

کد مطلب 2222316

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