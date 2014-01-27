کشف سه هزارلیتر مشروبات الکلی در محمودآباد

سرهنگ قاسم حسین پور در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: باگزارش سربازان گمنام امام زمان نیروهای بسیج یک منزل مسکونی را در روستای علوی کلا میر در بخش سرخرود زیر نظر گرفته و پس از ورود مقدار سه هزار لیتر مشروبات الکلی کشف وضبط شد.

وی ادامه داد: دراین کارگاه خانگی 22 گالن 120 لیتری و یک کارتن مشروب 96 درصد و 11 گونی کشمش کشف شد.

سرهنگ حسین پور اضافه کرد: همچنین یک کارگاه مشروب سازی شامل دیگ و سیلندرهای گاز و لوازم دیگر در این عملیات کشف و ضبط شد.

به گفته سرهنگ حسین پور، در این عملیات دوتن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.