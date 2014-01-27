وقتی که تجارت کاغذ باطله داغ می شود/ بازیافت کاغذ در ابتدای مسیر حرفه ای شدن

به گزارش خبرنگار مهر، بازيافت كاغذ، پلاستيك، فلزات و ... بدون اتلاف مواد يكي از دغدغه هاي سيستم مديريت شهري گلستان است و درميان تمام مواد قابل بازيافت كاغذ به دليل طول عمر محدود و فرسايش فيبرهايش به عنوان يك اولويت درسيستم بازيافت زباله شهري استان مطرح است.

هر چند هنوز در اول راه بازیافت کاغذ هستیم اما از آن جا که برای تولید یک تن کاغذ ۲۳۸۵ کیلوگرم چوب و ۴۴۰ هزار لیتر آب تازه لازم است اما برای تولید یک تن کاغذ از کاغذهای باطله و بازیافتی، دیگر به چوب نیازی نیست و فقط ۱۸۰۰ لیتر آب تازه و مقداری انرژی مصرف می شود پس جای تعجب ندارد روزی تجارت کاغذ باطله داغ شود.

یک کارشناس ارشد جنگلداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جنگل ها در صورتی می توانند به عنوان یک منبع اولیه تولید کاغذ استفاده شوند که کشت درختان و موجودی درختان بیشتر از برداشت آن ها باشد.

مریم رضایی ادامه داد: در حال حاضر در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که جزو کشورهای نیمه خشک بوده و دارای منابع جنگلی محدودی می باشد حفظ و نگهداری از این منابع محدود باید به صورت جدی مورد نظر قرار بگیرد.

وی گفت: با توجه به تنوع محصولات تولید شده چوبی و فرآورده های آن از سلولز، کاغذ و مقوا گرفته تا وسایل زندگی مثل در و پنجره باعث قطع درختان جنگلی و استفاده بیشتر و گسترده تر از این منابع شده است.

وی خاطر نشان کرد: تاثیرات زیاد جنگل ها در تولید عوامل حیاتی نظیرآب، اکسیزن و تنظیم بارندگی، جریان آب در خاک و جریان آب در رودخانه ها، تعدیل درجه حرارت محیط بر کسی پوشیده نیست.

رضایی گفت: به خاطر همین فواید در بسیاری از کشورها و حتی ایران ارزش بیولوژیک و غیر چوبی جنگل ها بیشتر از ارزش های تجاری و اقتصادی آن در نظر گرفته می شود.

وی توضیح داد: یکی از راه های به دست آوردن محصولات سلولزی مورد نیاز صنعت کاغذ سازی کشور استفاده از منابع چوبی جنگل های شمال کشور است.

این کارشناس ارشد جنگلداری ادامه داد: با توجه به روند کاهش سطح جنگل ها در شمال کشور و استان گلستان و حفاظت و نگهداری جدی از این منابع با ارزش استفاده از این منابع توصیه نمی شود و راه هایی مثل بازیافت کاغذهای فرسوده و باطله در حال جایگزین شدن است.



استفاده پرشتاب از فرآورده های چوبی به خصوص کاغذ

یک کارشناس صنایع چوب گفت: با پیشرفت بشر و گسترش فن آوری استفاده پرشتاب از کالاهای ساخته شده از چوب به خصوص کاغذ افزایش یافته است.

میثم رحیمی ادامه داد: یکی از صنایع وابسته به چوب صنعت کاغذ سازی است که تا 70 سال پیش تولید سنتی آن رایج بوده ولی برای نخستین بار در سال 1313تولید کاغذ به روش صنعتی آغاز شد.

وی افزود: با اهمیت فراوانی که امروزه کاغذ پیدا کرده است بهره گیری از روش های نوین تامین مواد اولیه جهت این صنعت امری اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: در این صنعت مهم ترین منبع سلولزی جهت تهیه کاغذ، خمیر چوب است که به طور عمده از چوب های نرم مثل چوب کاج و صنوبر به دست می آید البته چوب های سختی مثل درختان چنار و اکالیپتوس هم برای این کار قابل استفاده است.

رحیمی خاطر نشان کرد: ارایه روش های نوین جمع آوری زباله به مردم به وسیله برنامه های اموزشی توسط رسانه های گروهی و نهاد های دولتی و غیر دولتی و تشویق مردم جهت تفکیک کاغذ های باطله در محل تولید و سپس انتقال به مراکز بازیافت می تواند یه بهبود وضعیت بازیافت کاغذ کمک ند.

وی گسترش کارخانه های بازیافت کاغذ را یکی دیگر از راه های عملکرد خوب در این زمینه نام برد و ادامه داد: تامین اعتبارات کافی برای امور آموزشی و تحقیقاتی در رابطه با بازیافت کاغذ هم می تواند به این صنعت کمک بیشتری کند.



جمع آوری 15 تن کاغذ در ماه

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان در خصوص اجرای طرح جمع آوری کاغذ از مدارس و ادارات گفت: سازمان مدیریت پسماند استان گلستان با هدف کاهش پسـماند در مبـدا و جلوگیری از هدر رفت مواد و انرژی با تهیه باکس های کارتن پلاست مخصوص جمع

آوری کاغذ و تهیه بروشور راهنما، در فاز مقدماتی قریب به 370 مرکز اداری ، علمی ، دانشگاهی ، کتابخانه ، بانک ، شرکت های خصوصی را تحت پوشش خود قرار داده است .

احمد سردارزاده افزود: جمع آوری مرتب کاغذ با خرید باکس کارتن پلاست و توزیع آن در سطح ادارات، سازمان ها و مدارس گرگان که به صورت روزانه این کار انجام می شود و مقدار کاغذ جمع آوری شده از سطح این مراکز حدود 15 تن در ماه است.

وی توضیح داد: رشد روزافزون جمعيت، افزايش و تنوع محصولات و کالاهاي مصرفي، روند صعودي مصرف‌گرايي در بين شهروندان، متداول شدن الگوي نامناسب مصرف در جامعه و بسياري از عوامل ديگر باعث شده است تا امروز با معضل جدي و پيچيده‌اي به عنوان زباله يا مواد زايد شهري روبه‌رو باشيم.

سردارزاده گفت: طي سال‌هاي اخير سازمان مدیریت پسماند استان گلستان اقدام به بازيافت زباله‌هاي خشک و تر کرده است و فعاليت‌هاي چشم‌گيري در اين زمينه انجام داده است.

وی با تاکيد بر اهميت جداسازي زباله‌هاي خشک و تر براي استفاده‌ي بهينه از آن‌ها از اجراي طرح تفکيک زباله از مبدا در بعضی از شهرهای استان خبر داد.

وي تصريح کرد: با اجراي طرح جمع‌آوري و تفکيک از مبدا زباله‌هاي خشک، به ميزان 25 تا 30 درصد از حجم زباله‌هاي دفني کاهش مي‌يابد و اين طرح از لحاظ زيست محيطي و هم‌چنين اقتصادي مقرون به صرفه است. به همين منظور برنامه‌ريزي لازم براي اجراي اين طرح در استان انجام شده است.

سردارزاده هم چنین هدف از اجراي اين طرح را حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از انتشار آلودگي‌ها برشمرد و افزود: جلوگيري از هدررفتن سرمايه‌هاي ملي و منابع طبيعي، کاهش حجم زباله‌هاي شهري، اشتغال‌زايي و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه‌ مواد زائد از ديگر اهداف اجراي اين طرح است.

وی گفت: این طرح در حال حاضردر شهرهای گرگان، علی آباد، بندر ترکمن ، سمین شهر و گنبد در حال اجرا می باشد.

با توجه به این که کاغذ کالای مهم بوده و نقش حیاتی در توسعه فرهنگی به عهده دارد و این فرآورده هنوز در فرآیند ارتباطات نقش کلیدی داشته و در آینده هم چنان از جایگاه مهمی برخوردار خواهد بود تهیه و تولید آن هم از اهمیت بالایی برخوردار است این در حالی است که استفاده چوب به عنوان ماده اولیه تولید این کالا در حال حاضر بهای سنگینی دارد. بازیافت کاغذ در صورتی که به عنوان یک فرهنگ در خانواده ها به وجود بیاید قطعا می تواند بسیاری از هزینه های تولید این کالای فرهنگی را کم کند.