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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

«خانوم» به روایت جدیدترین عکس‌های فیلم

«خانوم» به روایت جدیدترین عکس‌های فیلم

جدیدترین عکس‌ها از فیلم سینمایی «خانوم» به کارگردانی تینا پاکروان که در سی و دومین جشنواره فیلم فجر هم حضور دارد، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «خانوم» اولین ساخته بلند سینمایی تینا پاکروان است که از نظر وی یک روایت مدرن از 3 زندگی است.

این فیلم سینمایی اول دی ماه برای حضور در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به دفتر جشنواره تحویل داده شد.

«خانوم» با  روایت سه زن و سه نقطه تهران از شمال تا جنوب، هفت آذر در تهران کلید خورد.

تینا پاکروان پیش ازاین در سمت مدیر تولید، بازیگر، مجری طرح و ... در سینما فعالیت داشته و آخرین فیلم کوتاه او با نام «اینجا شهر من بود»، در بیست و دو جشنواره جهانی شرکت و هفت جایزه را از آن خود کرد.

امین حیایی، شقایق فراهانی، سیامک انصاری، اشکان خطیبی، اندیشه فولادوند، پانته آ پناهی ها، نقی سیف جمالی، حمیرا اعظمی، سوگل خالقی، مجتبی طهماسبی و هنرمندان خردسال کیمیا حسینی و مانی مصلحی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه نویس و کارگردان: تینا پاکروان، سرمایه گذاران: امین خسروی، محمد سید زاده، دستيار كارگردان و برنامه ریز: سامان خادم، دستیار دوم کارگردان: کریم امینی، مدير فيلم‌برداری: تورج اصلانی، فیلمبردار: حسن اصلانی، مدیر تولید: مهدی چراغی، طرح اولیه فیلمنامه:لیلا لاریجانی، صدابردار:امین میرشکاری، طراح صحنه و لباس: مهرزاد ضرابیان، طراح گريم: ایمان امیدواری، عكاس: احمد رضا شجاعی، مشاور رسانه‌ای: آیدا اورنگ، تدوین: بهزاد مصلح، آهنگساز: کارن همایون فر.

کد مطلب 2222321

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