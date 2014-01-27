به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «خانوم» اولین ساخته بلند سینمایی تینا پاکروان است که از نظر وی یک روایت مدرن از 3 زندگی است.

این فیلم سینمایی اول دی ماه برای حضور در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به دفتر جشنواره تحویل داده شد.

«خانوم» با روایت سه زن و سه نقطه تهران از شمال تا جنوب، هفت آذر در تهران کلید خورد.

تینا پاکروان پیش ازاین در سمت مدیر تولید، بازیگر، مجری طرح و ... در سینما فعالیت داشته و آخرین فیلم کوتاه او با نام «اینجا شهر من بود»، در بیست و دو جشنواره جهانی شرکت و هفت جایزه را از آن خود کرد.

امین حیایی، شقایق فراهانی، سیامک انصاری، اشکان خطیبی، اندیشه فولادوند، پانته آ پناهی ها، نقی سیف جمالی، حمیرا اعظمی، سوگل خالقی، مجتبی طهماسبی و هنرمندان خردسال کیمیا حسینی و مانی مصلحی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه نویس و کارگردان: تینا پاکروان، سرمایه گذاران: امین خسروی، محمد سید زاده، دستيار كارگردان و برنامه ریز: سامان خادم، دستیار دوم کارگردان: کریم امینی، مدير فيلم‌برداری: تورج اصلانی، فیلمبردار: حسن اصلانی، مدیر تولید: مهدی چراغی، طرح اولیه فیلمنامه:لیلا لاریجانی، صدابردار:امین میرشکاری، طراح صحنه و لباس: مهرزاد ضرابیان، طراح گريم: ایمان امیدواری، عكاس: احمد رضا شجاعی، مشاور رسانه‌ای: آیدا اورنگ، تدوین: بهزاد مصلح، آهنگساز: کارن همایون فر.