اجرای تحقیقات مشترک توسط محققان دانشگاه دامغان و دانشگاه مونستر آلمان

هادی شفایی مقدم در گفتگو با خبرنگارمهر در محل دانشگاه دامغان اظهار داشت: برای نخستین بار طرح تحقیقاتی تعیین سن سنگ های فشار بالا در منطقه حاجی آباد از توابع استان هرمزگان با همکاری مشترک محققان دانشگاه دامغان و دانشگاه مونستر آلمان با موفقیت به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: این طرح در محدوده اقیانوس مربوط به چند سال قبل بین کشورهای عربستان و ایران با همکاری و همراهی مشترک پژوهشگران دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی "دی.ای.ای.دی" این کشور و در طی بازدیدهای انجام شده از منطقه حاجی آباد استان هرمزگان اجرا شد.

مجری طرح تعیین سن سنگ های فشار بالا اضافه کرد: این تحقیقات بر روی سنگ های از نوع دگرگون شیستهای آبی لایه های ورق ورق، در کشور و در منطقه حاجی آباد هرمزگان انجام شد و پیش بینی می شود سن این سنگ ها بیش از 100 میلیون سال است.

شفایی مقدم گفت: برای اجرای این طرح تحقیقاتی دو سال زمان صرف و هشت هزار یورو هزینه شده است.

دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان در سال 1371 فعالیت علمی و آموزشی خود را رسماً آغاز و در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فعالیت دارند و 292 نفر دانشجو دختر و پسر در این دو مقطع به تحصیل مشغولند.

دانشگاه دامغان چهار هزار و 623 نفر دانشجو دارد که در 65 رشته تحصیلی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند و 173 نفر نیز عضو هیئت علمی شاغل و بورسیه دارد.