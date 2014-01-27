تئاتر خياباني دانش آموزی شبهای فجر در بابل اجرا می شود

سید حمیدرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان تنها تشکلی است که مقام معظم رهبری در حوزه جوان و نوجوان در این تشکل نماینده دارد.

این مسئول گفت: 50 دبیرستان دخترانه و40 دبیرستان پسرانه شهر و روستای شهرستان بابل و 20 مدرسه راهنمایی دخترانه و 25 مدرسه راهنمایی پسرانه حوزه شهری زیر پوشش این اتحادیه قرار دارد که از هر مدرسه‌ای سه نفر به عنوان هیئت مرکزی به صورت ثابت در جلسات حضور فعال داشته و با ما همکاری می‌کنند.

وی تصریح کرد: این اتحادیه دارای چهار قرارگاه پسرانه و 6 قرارگاه دخترانه بوده که هر قرارگاه 10 مدرسه را زیر پوشش دارد که سال گذشته قرارگاه پارسا بابل مقام برتر کشور را به خود اختصاص داد.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان بابل گفت: هدف اصلی این اتحادیه نخبه‌یابی و نخبه‌پروری است.

وي همچنين از توزيع بيش از 5 هزار بليط دونفره نيم بها در حمايت از فيلم تنهای تنهاي تنها در بابل ازسوي اين انجمن خبرداد وگفت: اين فيلم به دليل ترويج فرهنگ انقلابي وبررسي مسائل سياسي روز امروز ازجمله انرژي هسته اي شايسته تقدير است.

وي خاطرنشان كرد: براساس تفاهم نامه اي بين اتحاديه انجمن هاي اسلامي جنبش دانش آموزي وحوزه هنري درراستاي حمايت از فيلم هاي انقلابي ، با همكاري شورا وشهرداري بابل بليط نيم بها دو نفره چاپ ودر اختيار علاقمندان قرارگرفت كه تاكنون بيش از 90 درصد بليط ها به فروش رفته كه نشان از استقبال مردم از اين فيلم بوده كه به دليل استقبال زياد پنج هزار بليط ديگرنيز در حال چاپ است.

حسين زاده با اشاره به اينكه اين پنج هزار بليط دونفره نيم بها بين دانش آموزان مدارس،جلسات متعدد خانوادگي،پايگاه هاي بسيج،هيات مذهبي،سازمان تبليغات،بنياد وموسسات فرهنگي توزيع شده است متذكرشد: اكران اين فيلم از اول تا آخر بهمن ماه در سينما آزادي بابل به پرده سينما خواهد رفت.

مسؤول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان بابل گفت: اين تئاتر با نام گزينه هاي روي ميز اثر حامد زماني درميادين پرتردد ازجمله ميادين كشوري،ولايت،باغ فردوس،شهدا وحمزه كلا به نمايش گذاشته خواهد شد.