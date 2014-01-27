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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۳

دولت لیبی:

تمامی دیپلماتهای ربوده شده مصری آزاد شدند

تمامی دیپلماتهای ربوده شده مصری آزاد شدند

معاون وزیرخارجه لیبی از آزادی تمامی دیپلماتهای مصری که اخیرا توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "عبدالرزاق الجرادی" معاون وزیرخارجه لیبی در اظهاراتی از آزادی پنج دیپلمات مصری که اخیرا در طرابلس ربوده شده بودند خبر داد.

این دیپلماتها اخیرا توسط افراد ناشناس در واکنش به بازداشت یکی از فرماندهان گروههای مسلح لیبی در خاک مصر، ربوده شده بودند.

معاون وزیرخارجه لیبی به جزئیات عملیات آزادی گروگانهای مصری اشاره ای نکرد.

خاطرنشان می شود ناامنی های اخیر در لیبی و ربوده شدن دیپلماتهای مصری باعث شد مقامات این کشور روز گذشته هیئت دیپلماتیک خود را از لیبی خارج کنند.

کد مطلب 2222329

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