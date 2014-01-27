تقدیر از تلاشگران جهاد کشاورزی و کشاورزان دشت چناران/ تحقق 10 درصد خرید گندم خراسان رضوی در چناران

به گزارش خبرنگار مهر ، اسماعیل اسفندیاری پور ، مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم کشور به اتفاق جمعی از مسئولان جهاد کشاورزی از شهرستان چناران بازدید کردند.

مشاور وزیر جهادکشاورزی ومجری طرح محوری گندم کشور در فراهم سازی مقدمات کشت پاییزه درشهرستان چناران از كشاورزان و كارشناسان و مدير جهاد كشاورزي چناران تقدیر کرد.

طی این بازدید که با حضور مسوولین استانی برگزار شد؛ مدیرجهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات انجام پذبرفته درخصوص کشت پاییزه ، خرید گندم سال گذشته ارائه کرد.

همچنین در خصوص تامین نهاده های کشاورزی کود و بذر انجام عملیات بیمه گری محصولات پاییزه و توزیع 10 میلیارد تومانی تسهیلات سرمایه در گردش محصولات پاییزه و نظارت تخصصی بر مراحل کشت پاییزه گزارشی ارائه شد.

مجری طرح محوری گندم کشور از مزارع کشت شده درمناطق حکیم آباد ، چهار حوض، اخلمد، تلکی و سرک بازدید و با کشاورزان منطقه گفتگو کرد.

همچنین درجلسه جمع بندی که درانتهای بازدید در محل سیلوی گندم شهدینه برگزارشد،مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم از اقدامات موثر مدیریت جهادکشاورزی چناران و کشاورزان پرتوان دشت چناران تقدیر کرد.