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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۶

هفته بیست و یکم سری آ؛

تساوی پر گل فیورنتینا مقابل جنوا

تساوی پر گل فیورنتینا مقابل جنوا

در آخرین دیدار هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا یکشنبه شب فیورنتینا در خانه خود مقابل جنوا به یک تساوی پر گل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان وینچنزو مونتلا در ورزشگاه آرتمیو فرانچی با تساوی 3 بر 3 مقابل جنوا متوقف شدند. آلبرتو آکوئیلانی مهاجم تیم فوتبال فیورنتینا در این بازی هت تریک کرد و هر سه گل تیمش را به ثمر رساند.

برای جنوا نیز آلبرتو جیلاردینو (27)، لوکا آنتونیونی (34) و دی ماریو (78) گل زدند. اندرسون بازیکن پیشین منچستریونایتد نخستین بازی خود را با پیراهن فیورنتینا در این دیدار انجام داد.

فیورنتینا با این تساوی 41 امتیازی شد و در رده چهارم جدول باقی ماند. جنوا هم با 27 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 2222336

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