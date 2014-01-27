برگزاري 95 برنامه ورزشی در کردستان/ شش مدرسه مقاوم سازي شده بهره برداري مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ضیا‌پور شامگاه یکشنبه در سومین جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع ‌رسانی دهه فجر استان کردستان اظهار داشت: به یاری خداوند در دهه فجر امسال اداره کل ورزش و جوانان در سه حوزه عمرانی، فرهنگی و ورزشی برنامه های ویِژه ای را اجرا و برگزار می کند.

وی با اشاره به این مطلب که در حوزه عمرانی افتتاح پنج پروژه را در نظر گرفته ایم، افزود: سالن ورزشی سقف بلند در روستای دزلی، سالن سقف کوتاه در شهرستان ‌های سنندج و بیجار، سالن ژیمناستیک در شهرستان سقز و سالن سقف بلند چند منظوره در روستای آویهنگ از جمله پروژه های عمرانی ورزش است.

معاون مدير کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی، برنامه ورزش همگانی در محله عباس‌ آباد سنندج، جشنواره ورزشی در نایسر و رقابت والیبال کارمندان مجموعه ادارات دولتي استان كردستان، دیدار با ولی فقیه در كردستان، برگزاری مسابقه پیامکی و حضور گسترده ورزشکاران استان در راهپیمایی 22 بهمن ماه از جمله برنامه های حوزه ورزش استان است.

ضیاپور یادآور شد: همچنین در حوزه فرهنگی مسابقه حفظ و قرائت قرآن، نمایشگاه پوستر خدمات انقلاب، دیدار نخبگان ورزشی با استاندار کردستان از جمله برنامه‌های حوزه جوانان در این ایام مبارک است.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در ورزش، مسابقه پیامکی جامعه ورزش در دهه فجر، مسابقات پرس سینه در سالن آزادی سنندج و کونگ‌ فو بانوان در سالن بهاران، برگزاری رقابت ‌های فوتسال بانوان در سالن بعثت، تیراندازی آزاد بانوان، شنای بانوان، تیراندازی با اهداف سه گانه‌ پروازی، پیاده ‌روی کارکنان بانوان، تنیس روی میز کارکنان، تیراندازی آقایان، طناب ‌کشی آقایان و تیراندازی بانوان از دیگر برنامه های ایام الله دهه فجر است.

6 مدرسه کردستان در دهه مبارک فجر مقاوم سازی می شود

مسئول کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي استان کردستان گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر شش مدرسه استان کردستان مقاوم سازی شده و به بهره برداري مي رسند.

سالار عرفانی نسب اظهار داشت: با توجه به تاکیدات استاندار محترم كردستان در راستای افتتاح پروژه ها آموزش و پرورش مقام سازی را اولویت کاری خود دانسته و به یاری خداوند در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر به دانش آموزان استان شش مدرسه مقاوم سازی شده به بهره برداري مي رسد.

وی افزود: نواختن زنگ انقلاب به طور همزمان با سراسر کشور در مدارس کردستان، برگزاری 415 یادواره شهدای دانش آموزی در 415 مدرسه کردستان، برگزاری مسابقات فرهنگی، علمی ورزشی و المپیادها، همایش کوهپیمایی دانش ‌آموزان در شهرستان‌ها، تجلیل از مدال ‌آفرینان دانش ‌آموز عرصه ورزش از جمله برنامه های دهه مبارک فجر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: برگزاری جشن ستارگان با هدف تجلیل از برترین‌ های کنکور سال 92 با همکاری دانشگاه‌ های استان، دیدار با خانواده شهدای دانش ‌آموز و فرهنگی نيز از ديگر برنامه هاي است كه در ايام دهه مبارك فجر در حوزه دانش آموزي كردستان برگزار مي شود.