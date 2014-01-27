نقشه نقاط حادثه خیز جاده های آذربایجان غربی تدوین شود/عدم راه اندازی 25 پایگاه به دلیل کمبود اعتبار

محمدرضا فروتنی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اینکه تهیه و تدوین نقشه اپیدمیولوژیک نقاط حادثه خیز محورهای ارتباطی استان بر اساس میزان حوادث بوقوع پیوسته باید انجام شود، افزود: اشکالات فنی و مهندسی جاده ای، امنیت فنی و ایمنی خودروها و عوامل انسانی مهمترین عامل تصادفات و سوانح رانندگی در آذربایجان غربی بوده که در این راستا تعامل اداره کل راه و شهرسازی با حوزه سلامت فراگیر و سازنده باشد.

وی با بیان اینکه اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی باید برای کاهش معلولیتهای مادام العمر و تلفات انسانی از منابع داخلی برای ایمن سازی جاده های ناامن و حادثه خیز بهره برداری کند، اظهار داشت: متاسفانه هر چه پایگاه های فوریتهای پزشکی در آذربایجان غربی افزایش یابد، با وجود جاده های نا امن و خودروهایی با ضریب ایمنی و فنی کم تلفات انسانی کاهش نمی یابد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه حوزه سلامت پایگاه مورد نیاز فوریتهای پزشکی در محورهای ارتباطی راه اندازی و به بهره برداری رسیده اند، گفت: برای کاهش تصادفات، مصدومان و معلولان سوانح جاده ای راه و ترابری و صنعت خودروی کشور تعامل همه دستگاه ها الزامی است.

فروتنی کمبود اعتبار را مهمترین مشکل حوزه فوریتهای پزشکی، فوریتهای پزشکی و پایگاههای فرویتهای پزشکی جاده ای اعلام و عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده مقرر بوده 25 پایگاه امداد جاده ای در سطح محورهای استان احداث و راه اندازی شود که این طرح به دلیل کمبود اعتبارات اجرایی نشد.

وی خواستار توجه ویزه واحدهای خودروسازی به ارتقای سطح ضریب ایمنی خودروهای سواری و وسایل نقلیه عمومی شد و عنوان کرد: در بخش کیسه هوایی خودروها اشکالات عمده داریم و متاسفانه بحث استفاده از آخرین تکنولوژی های ترمز ABS و تست خودروها نیز در ایران مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است.

توسعه امداد هوایی با اولویت مناطق حادثه خیز آذربایجان غربی

رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی خواستار راه اندازی و توسعه امداد هوایی با اولیت بندی ارائه خدمات به مناطق حادثه خیز استان شد و عنوان کرد: برای ارتقا و بهبود عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان تجهیز پایگاه های مناطق کوهستانی به آمبولانس شاسی بلند ضروری است.

فروتنی گفت: بهسازی سازه های مراکز فوریت های پزشکی در مقابل حوادث غیر مترقبه به عنوان ساختمانهای مهم و حیاتی امداد رسان و ایجاد شرایط لازم برای حذف کانکس های تیپ ب، تخصیص منابع مالی برای احداث آشیانه در پایگاه های فوریت های پزشکی و گسترش امداد هوایی با اولویت مناطق حادثه خیز نیاز ضروری است.

وی از تهیه بانک اطلاعاتی ماموریتهای اورژانس، افزایش تعداد پایگاهای فوریت پزشکی به ۶۲ پایگاه، برگزاری دوره آموزشی حی برای احیای قلبی- ریوی، تجهیز و راه اندازی ۲۰ دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر به تجهیزات ICU به ۲۴ دستگاه، احداث 9 باب ساختمان مستقل اورژانس ۱۱۵، خرید ۲۶ دستگاه آمبولانس بیمارستانی، ایجاد ۷ مرکز پیام جدید، ساماندهی فعالیت خودروهای حمل متوفی و ساماندهی فعالیت آمبولانسهای خصوصی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات این مرکز خبر داد.

وی از توزیع 13 دستگاه ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی در پایگاههای فوریت های پزشکی آذربایجان غربی با توجه به لزوم تجهیز آمبولانس های این سامانه به دستگاه های پیشرفته و مدرن بویژه پایگاه های جاده ای به لحاظ بعد مسافت آنها با مراکز درمانی خبر داد و اعلام کرد: هم اکنون سامانه اورژانس ۱۱۵ استان با ۱۰۰ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس در حال ارایه خدمات رایگان به هموطنان است.