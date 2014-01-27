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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۵

پاي فوتبالی‌ها به موسیقی باز شد/ سرمایه‌گذاری مدیر استقلالی در یک آلبوم

پاي فوتبالی‌ها به موسیقی باز شد/ سرمایه‌گذاری مدیر استقلالی در یک آلبوم

قائم مقام باشگاه استقلال تهران در تهیه و تولید آلبوم موسیقی «نقطه ضعف» با صدای یاسر داودیان به عنوان سر مایه گذار حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نظری جویباری قائم مقام باشگاه استقلال پس از مذاکره با تهیه کننده آلبوم «نقطه ضعف»، تصمیم گرفت به عنوان حامی مالی و سرمایه گذار در کنار عوامل این اثر موسیقایی باشد.

پیش‌تر قرار بود تا این آلبوم در اعتراض به شرایط بد بازار موسیقی کشور به صورت اینترنتی پخش شود که با حضور و حمایت نظری جویباری، تهیه کننده «نقطه ضعف» از تصمیم پخش اینترنتی منصرف شده و به زودی این اثر منتشر می‌شود.

آلبوم «نقطه ضعف» به خوانندگی یاسر داودیان و با حضور هنرمندان موسیقی پاپ ایران، اوایل اسفندماه سال جاری  وارد بازار موسیقی ایران خواهد شد.

کد مطلب 2222346

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