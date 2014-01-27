"رونالدینیو" آلبوم موسیقی خود را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره پیشین تیم های فوتبال بارسلونا و میلان که در حال حاضر در عضویت باشگاه آتلتیکو مینیه‎رو قرار دارد، به تازگی آلبومی را منتشر کرده تحت عنوان "ایمان داشته باش". وی در این آلبوم با "ادسیتی"، خواننده رپ 33 ساله که دوستی نزدیکی با وی دارد، همکاری کرده است.

بر پایه گزارش دیلی میل، در ویدیویی که به تازگی منتشر شده این زوج را در استودیو نشان می‎دهد که در حال تهیه این آلبوم هستند. رونالدینیو که 97 بار برای تیم ملی برزیل به میدان رفته پیش از این عشق خود به موسیقی را پنهان نکرده است و تصاویری از وی با گروه های موسیقی منتشر شده است.

برزیل تابستان امسال به عنوان میزبان رقابتهای جام جهانی تلاش می‎کند تا ششمین قهرمانی خود را در رقابتهای جام جهانی جشن بگیرد و مردم برزیل اعتقاد دارند که این بخش از آهنگ رونالدینیو : "ایمان داشته باش که می‎توانی نبازی، تو باید باور داشته باشی و پیروزی را به دست بیاوری." می‎تواند الهام بخش بازیکنان تیم باشد.