"رونالدینیو" آلبوم موسیقی خود را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره پیشین تیم های فوتبال بارسلونا و میلان که در حال حاضر در عضویت باشگاه آتلتیکو مینیهرو قرار دارد، به تازگی آلبومی را منتشر کرده تحت عنوان "ایمان داشته باش". وی در این آلبوم با "ادسیتی"، خواننده رپ 33 ساله که دوستی نزدیکی با وی دارد، همکاری کرده است.
بر پایه گزارش دیلی میل، در ویدیویی که به تازگی منتشر شده این زوج را در استودیو نشان میدهد که در حال تهیه این آلبوم هستند. رونالدینیو که 97 بار برای تیم ملی برزیل به میدان رفته پیش از این عشق خود به موسیقی را پنهان نکرده است و تصاویری از وی با گروه های موسیقی منتشر شده است.
برزیل تابستان امسال به عنوان میزبان رقابتهای جام جهانی تلاش میکند تا ششمین قهرمانی خود را در رقابتهای جام جهانی جشن بگیرد و مردم برزیل اعتقاد دارند که این بخش از آهنگ رونالدینیو : "ایمان داشته باش که میتوانی نبازی، تو باید باور داشته باشی و پیروزی را به دست بیاوری." میتواند الهام بخش بازیکنان تیم باشد.
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