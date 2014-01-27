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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۲

بدری خواستار شد:

بهسازی سینما ایران در اردبیل اجرا شود

بهسازی سینما ایران در اردبیل اجرا شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل خواستار بهسازی و نوسازی ساختمان سینما ایران واقع در خیابان امام خمینی(ره) اردبیل شد.

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تعیین وضعیت این ساختمان شهرداری اعلام آمادگی کرده است، تصریح کرد: ساختمان سینما در حال ریزش است و به دلیل چهره نامساعد در یکی از مناطق مرکزی شهر باید بهسازی شود.

وی تاکید کرد: مشکل این ساختمان در اختلافات ورثه‌ آن بوده و شهرداری در تاخیر ساخت نقشی ندارد.

به گفته بدری با وجود اینکه دو دانگ این ساختمان به نام شهرداری است، مالکان همکاری لازم برای بهسازی آن را دریغ می کنند.

شهردار اردبیل تصریح کرد: مطابق ماده 110 قانون شهرداری، شهرداری در چنین وضعیتی صرفا می تواند حصار کشی ساختمان را انجام داده و نسبت به بهسازی قانونا بی اختیار است.

بدری افزود: مالکان  مجوز تغییر کاربری این سینما را دریافت کرده اند و با این وجود نسبت به بهسازی اقدامی نمی کنند.

به گفته شهردار اردبیل مشابه این مشکل در گاراژ مشهد در چهار راه امام خمینی (ره) نیز وجود دارد که تاکنون به دلیل عدم تعامل مالک به جایی نرسیده است.

کد مطلب 2222352

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