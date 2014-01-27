به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حاجیانی صبح دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر بخش کاکی با تبریک به مناسبت فرار رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: نواختن زنگ انقلاب، محافل انس با قرآن، مسابقات ورزشی، فرهنگی و مقاله‌نویسی، نمایشگاه ترنم ولایت و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و غبار رویی گلزار شهدا از جمله این برنامه‌ها است.

وی افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا، جنگ شادی، همایش‌های ورزشی و کوهنوری، گفتمان‌های دینی، جشنواره‌های ورزشی، همایش حجاب و عفاف، حضور در روستاها و افتتاح پروژه‌های عمرانی از دیگر برنامه‌های دهه فجر امسال در بخش کاکی خواهد بود.

سرپرست بخشداری کاکی تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب جشن‌های این ایام الله باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود و دستگاه‌های اجرایی باید در این خصوص اهتمام بورزند.

حاجیانی خاطر نشان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و نیز همدلی و همراهی مردم و مسئولان ایران اسلامی به عنوان قدرت مهم در سطح منطقه شناخته می شود، پس باید سعی شود برنامه ریزی در خور شان این ایام انجام شود تا بتوانیم تا حد توان حق مطلب را ادا کرده و خون شهدای این دوران و هشت سال دفاع مقدس را پاس بداریم.

وی ادامه داد: به منظور برگزاری بهتر برنامه‌ها لازم است علاوه بر ستاد بخش، در ادارت و روستاها نیز با توجه به وجود دهیاران و شوراها به منظور ایجاد شور و نشاط بیشتر بین مردم ستادهای گرامیداشت دهه فجر تشکیل شود.

سرپرست بخشداری کاکی از مدیران خواست تا سردرب ادارات خود و سطح شهر را آذین بندی کنند.