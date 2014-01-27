هدف شورای آموزش و پرورش تربیت براساس اصول قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان رایجی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از سیاست های مدیریت بنده هماهنگی و ارتباط برون سازمانی و ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی می باشد که شوراهای آموزش و پرورش به این موضوع کمک فراوانی کرده است .

وی ادامه داد: در آیین نامه اجرایی 4 رکن مدیر، شورای معلمان، شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان وجود دادر کخ در رکن مدیر چگونگی ابلاغ و مدیریت کردن مهم است و در شورای دانش آموزی باید دانش آموزان قوی را جذب کرد.

رییس آموزش پرورش شهرستان بندر ترکمن شالوده و نقش شوراهای آموزش وپرورش را کمک به روند تعمیم سازی و تصمیم گیری بر شمرد و بیان کرد: چند فکر بهتر از یک فکر عمل می کند به همین دلیل در جلسات شورا نمایندگان چون فرماندار، شهردار و دیگر مدیران نیز حضور دارندکه به هم افزایی نیز کمک خواهد کرد.

رایجی اظهار کرد: آنچه از این جلسات تراوش می شود ایده ای است که مسئله را بهتر حل خواهد کرد بنابراین اگر اعضای شورای آموزش و پرورش درگیر چند فکر وایده خلاقانه باشند باعث ایجاد تفکر اقتصادی خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: طی دوسال گذشته که بنده مدیریت این حوزه را نداشتم رتبه شورای آموزش و پرورش 13 بود که با توجه به اهمیت شوراها و ایجاد برنامه متنوع و خاص توانستیم به رتبه 3 در سال گذشته ارتقا یابیم.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص عملکرد آموزش پرورش در استان نیز رتبه 4 را کسب کردیم که انشاءالله امسال بتوانیم به رتبه اول یا دومی ارتقا یابیم.

