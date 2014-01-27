  1. استانها
  2. اصفهان
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۳

معتمدی خبر داد:

260 دانش آموز نخبه چادگانی تجلیل می شوند

260 دانش آموز نخبه چادگانی تجلیل می شوند

چادگان – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان چادگان گفت: طی غربال‌گیری صورت گرفته از بین یک هزار و 200دانش آموز نخبه چادگانی 260 نخبه برتر شناسایی شده و قرار است در ایام دهه فجر با حضور والدینشان از آنها تجلیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی یک شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان چادگان اظهار داشت: در ایام دهه فجر دیدار با دانش آموزان چهار مدرسه شبانه روزی شهرستان و بررسی مشکلات آنها و همچنین تجلیل از  دانش آموزانی که در مسابقات علمی ، فرهنگی  و ورزشی در سطح شهرستان و استان خوش درخشیدند در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: 50 میلیون ریال جهت تجلیل از دانش آموزان نخبه  در نظر گرفته شده است.

معتمدی جایگاه علمی آموزش و پرورش شهرستان در سال تحصیلی جاری  را قابل توجه دانست و گفت:  به دانش آموزان  شهرستان چادگان به ویژه بخش چنارود به لحاظ شرایط فرهنگی و اقتصادی باید عنایت ویژه ای شود تا شاهد رشد روز افزون دانش در این شهرستان باشیم.

حاجی عرب مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان نیز از معاینه رایگان بهداشت دندان دانش اموزان دو آموزشگاه محروم در بخش چنارود شهرستان  در ایام الله دهه فجر خبر داد.

کد خبر 2222362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها