260 دانش آموز نخبه چادگانی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی یک شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان چادگان اظهار داشت: در ایام دهه فجر دیدار با دانش آموزان چهار مدرسه شبانه روزی شهرستان و بررسی مشکلات آنها و همچنین تجلیل از دانش آموزانی که در مسابقات علمی ، فرهنگی و ورزشی در سطح شهرستان و استان خوش درخشیدند در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: 50 میلیون ریال جهت تجلیل از دانش آموزان نخبه در نظر گرفته شده است.

معتمدی جایگاه علمی آموزش و پرورش شهرستان در سال تحصیلی جاری را قابل توجه دانست و گفت: به دانش آموزان شهرستان چادگان به ویژه بخش چنارود به لحاظ شرایط فرهنگی و اقتصادی باید عنایت ویژه ای شود تا شاهد رشد روز افزون دانش در این شهرستان باشیم.

حاجی عرب مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان نیز از معاینه رایگان بهداشت دندان دانش اموزان دو آموزشگاه محروم در بخش چنارود شهرستان در ایام الله دهه فجر خبر داد.