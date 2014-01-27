به گزارش خبرنگار مهر، میراحد حسینی دوشنبه در نشست مشترک روساي کانونهای کارگران بازنشسته استان، لازمه رسیدن به اهداف و انجام کارها و اقدامات لازم را اراده ،اتحاد، همکاری و همیاری تمامی دست اندرکاران عنوان کرد و گفت: برای این فعالیت نتیجه بخشی را در استان شاهد بوده و روز بروز شاهد پیشرفت در استان باشیم باید همگی آستین ها را بالا بزنیم.

وی با تاکید به اینکه نقش کاری و اجرایی باید پررنگتر از نقش سیاسی باشد، تصریح کرد: اگر فضای سیاسی تبیین و بسترسازی شود و همه مردم در آن نقش ایفا کنند منفعت آن به همه رسیده و در نتیجه باعث ایجاد نشاط و رونق در جامعه و مانع فساد خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری باید دغدغه همه مسئولان باشد گفت: با تقویت اراده مردم و بستر سازی و کسب فرصتهای شغلی و سرمایه گذاری و انعطاف پذیری در تولید باید در جهت تحقق این امر مهم تلاش کنیم.

وی اقدامات رفاهی، ورزشی،آموزشی صورت گرفته توسط خانه کارگر تبریز را در جهت رفاه حال کارگران و بازنشستگان قابل تقدیر دانست و افزود: تمامی این اقدامات و فعالیتها نشات گرفته از اراده ،تجربه و دانش و حس مردم دوستی است.

وی همچنین به خانه مهر بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: چنین امکاناتی بایستی در اختیار کانون های کارگران بازنشسته تامین اجتماعی و مشمول قانون کار نیز قرار گیرد.

حسینی با اشاره به طرح ایجاد بیمارستان 300 تختخوابی تامین اجتماعی در شهر جدید سهند اظهار داشت: ما و نمایندگان مجلس بایستی پیگیر مسائل اداری و اجرایی این بیمارستان باشیم چون وجود چنین بیمارستانی به نفع استان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی خواهد بود.

وی همچنین ایجاد کلینیک و پلیی کلینیک و درمانگاهها را برای شهرستانها ضروری دانست و گفت: بایستی براساس جمعیت بیمه شده و مشمولین قانون کار چنین امکاناتی را در شهرستانها ایجاد کنیم.

حسینی با تأکید بر اینکه رفع مشکلات بازنشستگان و کارگران باید در اولویت های کاری مسئولین اجرایی باشد، افزود: تمام تلاش خود را برای استفاده کانونها از رسانه ملی ،همکاری روسای اداره کار با کانونها و تشکیل کمیته پیشبردی بازنشستگان به عنوان رابط بین کانونها و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام داده و پیگیری های لازم در مورد مشکلاتی چون تعلق سبد کالابه همه کارگران بازنشسته ،همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز صورت خواهد گرفت.