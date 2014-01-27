فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه فدراسیون شمشیربازی تا پایان سال گفت: از آنجا که سال آینده بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی را در پیش داریم، اندک برنامه‌های‌مان تا پایان سال در راستای آماده‌سازی برای حضور در همین بازی‌هاست. امید اول ما در بازی‌های آسیایی بازیکنان اسلحه سابر هستند به همین دلیل برای آنها تا پایان سال دو اعزام به مسابقات جام جهانی در نظر گرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: اسپانیا و ایتالیا کشورهایی هستند که در همین ماه جاری میزبان مسابقات شمشیربازی در اسلحه سابر هستند و بازیکنان ایران در هر دوی آنها حضور خواهند داشت. شمشیربازان اسلحه اپه ابتدا در جام جهانی اسپانیا شرکت می‌کنند و از همان جا عازم ایتالیا می‌شوند تا در جام جهانی این کشور هم شرکت کنند. مسابقات اسپانیا و ایتالیا در هر دو بخش انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از اعزام‌های این فدراسیون تا پایان سال مربوط به حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اردن می‌شود که اسفندماه انجام خواهد شد، گفت: نتیجه به دست آمده در این رقابت‌ها یکی از ملاک‌های ما برای اعزام بازیکنان به مسابقات جهانی بلغارستان است. این مسابقات فروردین ماه سال آینده برگزار می‌شود و بازیکنانی که بتوانند در اردن عملکرد و به دنبال آن نتیجه خوبی کسب کنند به این مسابقات هم اعزام خواهند شد.

باقرزاده در مورد علت لغو اعزام بانوان به دو مسابقات جام جهانی قطر و ترکیه توضیح داد و یادآور شد: البته فقط مجوز حضور در مسابقات جام جهانی قطر را برای بانوان گرفته بودیم اما این رقابت‌ها به خاطر بازیکنان بزرگ سطح خیلی بالایی داشت به همین دلیل از اعزام بانوان منصرف شدیم و تنها علی یعقوبیان را اعزام کردیم.

وی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار با اشاره به آغاز به کار رسمی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ابراز امیدواری کرد که ورزش ایران در دوره جدید کاری کمیته ملی المپیک موفقیت‌های زیادی کسب کند. باقرزاده همچنین گفت که امیدوار است با توجه به هماهنگی میان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، اعضای جدید هیات اجرایی بتوانند در راستای حل مشکلات فعلی و آماده‌سازی بهتر ورزشکاران برای حضور در بازی‌های آسیایی سال آینده قدم‌های محکمی بردارند.

این عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: من نماینده تمام فدراسیون‌های ورزشی در کمیته ملی المپیک هستم و شمشیربازی هم یکی از آنهاست. در واقع می‌خواهم بگویم فقط نماینده این فدراسیون در هیات اجرایی نیستم. من و دیگر اعضای هیات اجرایی باید حافظ منافع تمام فدراسیون‌ها باشیم به خصوص فدراسیون‌‎های حاضر در بازی‌های آسیایی، المپیک و در کل رشته‌های مدال آور.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با بیان اینکه ترکیب هیات اجرایی جدید کمیته ملی المپیک خیلی خوب و ایده آل است، اظهارداشت: در هر صورت اعضای جدید روز گذشته در حضور وزیر ورزش و جوانان با برگزاری مراسم معارفه به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. در این مراسم دکتر محمود گودرزی صحبت‌هایی را مطرح کردند که نشان از نگاه ویژه و دقیق ورزشی وی داشت. او تاکید کرد که میان وزارت ورزش و جوانان با کمیته ملی المپیک هماهنگی لازم وجود دارد و از این بابت اطمینان خاطر لازم را به کمیته ملی المپیک داد.

فضل الله باقرزاده گفت: با حمایتی که وزیر ورزش و جوانان دارد، کمیته ملی المپیک و مدیران جدیدش باید اطمینان داشته باشند که می‌توانند با برنامه ریزی دقیق و جامع خیلی از مشکلات فعلی را پشت سر گذاشته و در جهت موفقیت‌های بزرگ قدم بردارند.