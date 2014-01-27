کاهش تورم به 35 درصد تا پایان سال/ ورود 550 میلیون دلار ارز تا پایان فوریه به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به روند کاهشی که در ماههای اخیر برای تورم رخ داده و نیز تورم 3.39 درصدی دوازده ماهه منتهی به آذر سال 92 و 29.6 درصد نقطه به نقطه، امید می رود روند کاهش تورم تا پایان سال ادامه یابد.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوال مهر افزود: بر اساس مدل های مختلف، پیش بینی می شود که نرخ تورم تا پایان سال به 35درصد برسد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر تغییر در نرخ سود بانکی گفت: موضوع نرخ سود بحثی مهم است که هم اکنون در دست مطالعه و بررسی بانک مرکزی قرار دارد و امید می رود با بررسی پیشنهاداتی که از سوی بخش های مختلف اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده است، بتوان در نرخ سود بانکی متناسب با بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و نیازهای کشور بازنگری کرد.

کمیجانی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر ورود اسکناس های نو به بازار برای ایام پایانی سال گفت: در زمینه تامین اسکناس نو برای ایام پایانی سال هیچ مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی تمهیدات لازم در این زمینه را اندیشیده است.

قائم مقام بانک مرکزی هم چنین در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر ادعای خسارت بانکهای ایرانی از تحریم در مجامع بین المللی نیز گفت: این ادعای خسارت از سوی بانک ها مطرح شده و در برخی موارد نیز منجر به نتیجه شده است البته این یک مساله حقوقی است و در مواردی این خسارت ها مشخص و تدابیر پرداخت آن نیز لحاظ شده است.

کمیجانی در ادامه درخصوص بخش نامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی بدهی بالای 50 میلیون تومان نیز گفت: بخش نامه اخیر بانک مرکزی از جمله بخش نامه های در دست بررسی دولت بوده است و آیین نامه مطالبات معوق و یا بدهکاران عمده بانکی در طبقه بندی بانک مرکزی ارائه شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تعداد بدهکاران بالای 50 میلیون تومان به سیستم بانکی را 173 مورد عنوان و خاطرنشان کرد: عمده این بدهکاران از بخش حقوقی و شرکت ها هستند ضمن اینکه تعداد بدهکاران بالای میلیون 100میلیون تومان نیز 61 مورد است که اطلاعات انها در شبکه بانکی موجود است. امیدواریم با تسهیل مقررات و بخش نامه ها شرایط بین بانک و بدهکاران بازنگری شده و دو طرف بتوانند با مذاکره و توافق به راهکارهایی برای استمهال و بخشیدگی جرایم و وجه التزام برسند.

وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده ای نزدیک بتوانند بدهکاران با بانک مرکزی به جمع بندی برسند.

وی در ادامه درخصوص ورود ارز به کشور پس از توافقات ژنو گفت: قرار است اول ماه فوریه اولین مرحله پرداخت 550 میلون دلاری به ایران انجام شود که امیدواریم بانکهای طرف خارجی و طرف ایرانی بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند.