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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۳

خيري خبر داد:

تصادف در محور ملاير - اراك چهار کشته و زحمی برجای گذاشت

تصادف در محور ملاير - اراك چهار کشته و زحمی برجای گذاشت

همدان- خبرگزاري مهر: فرمانده پليس راه همدان از وقوع يك تصادف در محور ملاير به اراك با دو كشته و دو زخمي خبر داد.

سرهنگ محمود خيري در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: در تصادفي كه طی شبانه روز گذشته در استان همدان به وقع پيوسته است شاهد كشته شدن دو نفر از هوطنانمان و زخمي شدن دو نفر ديگر بوديم.

وي ادامه داد: برخورد يك دستگاه پژو با يك وانت طی شب گذشته در محور  ملاير به اراك موجب كشته شدن دو نفر از سرنشينان پژو شد و دو نفر ديگر نيز به بيمارستان منتقل شده اند كه با بررسي صورت گرفته علت حادثه سرعت غير مجاز پژو در اين مسير بوده است.

وي با اشاره به اينكه رانندگان بايد با رعايت سرعت مجاز در جاده ها تردد كنند تا شاهد چنين حوادثي نباشيم، بيان داشت: هم اكنون مشكلي در تردد خودروها در معابر شهري و برون شهري وجود ندارد و ترافيك در شهر همدان نيز روان گزارش شده است.

فرمانده پليس راه همدان با بیان اینکه يكي از مهم ترين مشكلاتي كه در جوامع شهري با آن مواجه هستيم، كمبود پاركينگ براي خودرو هاست، گفت: گاهی اوقات شهروندان خورور هاي خود را در برابر پاركينگ های منازل پارک مي كنند كه بر اساس قوانين هرگونه سد معبر تخلف بوده شده و 30 هزار تومان جريمه خواهد داشت.

خيري با بیان اینکه شهروندان از پارك خودروهاي خود در اماكني كه موجب سد معبر مي شود خودداري كنند، گفت: در اینصورت اعمال قانون صورت مي گيرد چراکه معتقدیم كاهش تصادفات در كشور نتيجه انظباط ترافيكي است.

کد مطلب 2222375

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