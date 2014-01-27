محمدحسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون مسائل مذاکرات ژنو 2، اظهار داشت: وضعیت میدانی نبرد در سوریه تعیین‌کننده اصلی سرنوشت در این کشور است.

وی افزود: در یک طرف میدان نبرد دولت، ارتش و مردم سوریه قرار دارند و در سوی دیگر تروریست‌های مورد حمایت قدرت‌های استکباری و حکومت‌های دست‌نشانده قرار دارند.

کارشناس مسائل استراتژیک ادامه داد: عملکرد عبرت آمیز تروریست‌ها باعث شده، حتی کسانی که با حکومت بشار اسد مخالف بودند به جمع موافقان بپیوندند و ادامه حکومت وی را بر حاکمیت تروریست‌ها ترجیح دهند.

قدیری ابیانه بیان داشت: ارمغان تروریست‌ها و حامیانشان برای سوریه صد هزار کشته، میلیون‌ها آواره و خطر تجزیه این کشور بوده است.

وی عنوان داشت: بر اساس ارزیابی‌ها بیش از 75 درصد مردم به بشار اسد رأی خواهند داد، به همین دلیل نیز تروریست‌ها به همراه حامیان غربی و مرتجع آن‌ها حاضر نیستند به یک انتخابات آزاد با آرای عمومی مردم تن دهند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه تروریست‌ها مایل‌اند با حمایت‌های خارجی در اجلاس‌هایی مانند ژنو 2 برای سوریه تعیین تکلیف کنند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت، ارتش و مردم سوریه زیر بار این تحمیل‌ها نخواهند رفت و سرنوشتی جز شکست در انتظار تروریست‌ها و حامیان آن‌ها نخواهد بود.

وی با بیان اینکه سوریه در خط مقدم جبهه ضد صهیونیستی باقی خواهد ماند، تاکید داشت: از نشانه‌های شکست تروریست‌ها در سوریه بروز اختلافات شدید بین خود آنها و کشتار همدیگر است، به نحوی که در یکی از این عملیات ها 2 هزار وحشت‌افکن به دست خودشان کشته شدند.

قدیری ابیانه با بیان اینکه سوریه در آینده انتقام این جنایت‌ها را از حامیان تروریست ها خواهد گرفت، بیان داشت: تروریست‌هایی که توسط کشورهای حامی تروریست وارد سوریه شده‌اند در آینده نه چندان دور بر علیه خود آنها خواهند شد.

وی افزود: به هر قیمتی که شده باید برای سرکوب تروریست ها اقدام کرد، چراکه تروریست ها در صورت امکان چنان قتل‌عامی از مردم سوریه به راه خواهند انداخت که زبان از بیان آن قاصر خواهد بود.

