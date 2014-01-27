مردم البرز از سرانه های بیمارستانی رضایت ندارند/ یک تخت به ازای هر 2100 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدطاهرطاهری در جریان دیدار با اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان که در سالن شش ضلعی استانداری البرز شکل گرفت، با بیان اینکه از بدو ورود به استان البرز در تمامی ابعاد بررسی از ظرفیت ها و خلاء های موجود داشته ام، گفت: البرز استانی است که علاوه بر قابلیت و ظرفیت ها با نواقصی نیز مواجه است که یکی از آنها کمبود سرانه های بهداشتی و درمانی است.



وی با اشاره اینکه گزارش های مردمی نیز حاکی از آن است که رضایت نسبی از وضعیت بیمارستانهای استان وجود ندارد. تأکید کرد: رفع مشکلات سرانه های درمانی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها باید در دستور کار قرار گیرد.



استاندار البرز با اشاره به اینکه طبق آمار نیز بیشترین تعداد بیمارستانهای استان توسط خیران احداث شده است، بیان کرد: حضور خیران بالاترین ظرفیتی است که می توان از آن برای افزایش سرانه های بهداشتی و درمانی در جای جای استان و شهرستانها بهره مند شد.



معاون هئیت مدیره مجمع خیرین سلامت استان البرز افزود: علاوه بر آن در سراسر کشور نیز خیران فراوانی وجود دارند که می توان با اطلاع رسانی زمینه ترغیب آنها را فراهم آورد.



دست سرمایه گذاران در دست خیران قرار می گیرد



مهندس طاهری در ادامه با بسط سخنان خود به اعلام فراخوان"فرصت های بُرد بُرد سرمایه گذاری"گفت: در جریان اعلام فراخوان جهت حضور سرمایه گذاران در فرصت های سرمایه گذاری شاهد حجم قابل توجهی از درخواست ها بوده ایم و این همان فرصت طلایی است که می توان از آن بهره مند شد و دست سرمایه گذاران را در دستان خیران قرار داد و میزان سرانه های بهداشتی و درمانی را با احداث بیمارستانهای مختلف در استان بالا برد.



"شهرک سلامت" زمینه ساز توسعه سرانه های بهداشتی و درمانی در استان



وی همچنین طرح احداث"شهرک سلامت" را نیز از جمله گام های مهم و ثمربخش دیگری در راستای توسعه سرانه های درمانی استان البرز دانست که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.



شایان ذکر است در جریان این دیدار ضمن آنکه دکتر دلشاد به ارائه گزارش مبسوطی پیرامون شکل گیری این مجمع در استان پرداخت، دکتر ناصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز آماری از تعداد سرانه تخت های بیمارستانی و خلاء های موجود ارائه داد.



گفتنی است، بر اساس استانداردها به ازای هر 1 هزار نفر، یک تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد در حالی که در استان البرز به ازای هر 2 هزار و 100 نفر ، یک تخت بیمارستانی موجود است و این حاکم از عدم تناسب جمعیت و سرانه های بهداشتی و درمانی است.



