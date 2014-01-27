"تدريس خصوصي و اثرات اجتماعي آن بر برنامه درسي" بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، نشست علمي "تدريس خصوصي و اثرات اجتماعي آن بر برنامه درسي" با سخنرانی پروفسور مارك بري، رئيس سابق مؤسسه بين‌المللي برنامه‌ريزي آموزشي يونسكو و رئيس مركز مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي دانشگاه هنك كُنگ و پروفسور اورا كاوو استاد دانشگاه هنك كُنگ برگزار می شود.

رونمايي از دو كتاب ترجمه شده پروفسور بري نیز از برنامه های جنبی این نشست است.

این نشست سه‌شنبه 8 بهمن ماه از ساعت 11- 9 در طبقه 8 سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي برگزار می شود.