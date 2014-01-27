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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱

دیدار رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش با فرماندار لارستان/ تاکید برانجام روابط اقتصادی دو منطقه

دیدار رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش با فرماندار لارستان/ تاکید برانجام روابط اقتصادی دو منطقه

لارستان – خبرگزاری مهر: عارف الرحمان آپو رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران با علی اکبر نجیب زاده معاون استاندارو فرماندار ویژه لارستان دیدار کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، عارف الرحمان آپو در جریان این دیدار هدف از این سفر را بالا بردن روابط تجاری بین دو کشور مسلمان ایران و بنگلادش عنوان کرد.

 رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران بابیان اینکه اکثر مردم منطقه لارستان در حوزه خلیج فارس ساکن هستند، گفت: این افراد می توانند با سرمایه گذاری در دو کشور تأثیر گذار باشند و این امر ما را راغب کرد که از این فرصت ها و مزیت های منطقه و مردم لارستان برای توسعه دو کشور استفاده کنیم.

عارف الرحمان آپو گفت: با توجه به اینکه تازه به منطقه لارستان سفر داشته ام شناخت چندانی از توانایی ها و ظرفیت های منطقه ندارم و به همین دلیل در سفرهای بعدی با آمادگی کاملی به شهرستان خواهم آمد.

وی افزود: کشور بنگلادش کشوری است به جمعیتی 2 برابر جمعیت کشور ایران اما کشور ما دارای نیروی کار ارزان و تولیدات داخلی مناسبی است، همچنین ما نیروهای متخصص زیادی داریم که می توان این نیروها را در ایران ودر این شهرستان به کار گرفت.

رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش تصریح کرد: یکی از مهمترین مزیت های کشور بنگلادش نیروی کار ارزان است که سبب می شود تولید با قیمت کمتر انجام شود و سرمایه گذاری به صرفه باشد و هم اکنون بسیاری از کشورها از جمله ژاپن و کره در کشور ما سرمایه گذاری کرده اند.

 عارف الرحمان آپو از جمله تولیدات کشور بنگلادش را لباس، چرم، ماشین های دوخت کوچک ، رادیو و تلویزیون عنوان کرد که با کیفیت مناسبی در کشور تولید و صادر می شود.

وی افزود: مهمترین مسئله برای ما داشتن اطلاعات از منطقه شماست تا بتوانیم از سرمایه گذاران و بازرگانان و همچنین ظرفیت های منطقه شما اطلاعات کافی داشته باشیم.

 آپو ضمن تشکر ازمعاون استاندار و فرماندارویژه لارستان اعلام کردامیدوار است این سفرها ادامه داشته باشد و باعث گسترش روابط و بالا بردن سطح روابط تجاری و بازرگانی با شهرستان شود و در آینده ،زمینه های همکاری بیشتر فراهم شود.

در ادامه علی اکبر نجیب زاده معاون استاندار و فرماندارویژه لارستان ضمن خوش آمدگویی به عارف الرحمان آپو در سخنانی بیان کرد : در دولت دکتر روحانی با شعار تدبیر و امید روابط با دیگر کشورها خصوصاً‌ کشورهای اسلامی در اولویت قرار دارد.

  فرماندار ویژه لارستان تصریح کرد: از قدیم مهمانان زیادی از کشور بنگلادش در لارستان حضور داشته و مردم پذیرای آنان بوده اند و با مسلمانان بنگلادش روابط دوستانه ای داشته اند ولارستان بزرگ موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری و تجارت دارد، با توجه به  نزدیکی به بندرعباس و دریا ودارا بودن اداره کل فرودگاه بین المللی و گمرک نیز از مزیت های بزرگ لارستان است.

وی ادامه داد:با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم لارستان با کشورهای حوزه خلیج فارس ارتباط دارند و سرمایه گذاران لارستانی در این کشورها فعالیت دارند ما تمایل داریم سرمایه گذاران و بازرگانان ما با سرمایه گذاران و بازرگانان بنگلادش ارتباط داشته باشند و این ارتباط با کمک شما باید شکل گرفته و گسترش یابد تا زمینه سرمایه گذاری در شهرستان فراهم گردد.

 نجیب زاده گفت: این دیدار یک دیدار مقدماتی است و برای گسترش مناسبات دو کشور تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: ما از هر کشوری که آمادگی سرمایه گذاری در منطقه لارستان بزرگ را داشته باشد حمایت و استقبال می کنیم و به این سمت پیش خواهیم رفت.

فرماندار ویژه لارستان خطاب به عارف الرحمان آپو  اعلام کرد: ما می خواهیم این سفرها تداوم داشته باشد تا به نتایج مثبتی برسیم لذا شما می توانید با سفارتخانه های کشورتان در کشورهای حاشیه خلیج فارس جلساتی داشته باشید و تجار لارستانی که در این کشورها فعالیت دارند را شناسایی و همچنین می توانید از تجار و بازرگانان ما دعوت کنید تا به بنگلادش سفر کنند و تجار و بازرگانان بنگلادشی نیز به ایران سفر داشته باشند تا منجر به آشنایی و همکاری بیشتر شده تا با توانمندی ها و ظرفیت های هم آشنا شوند.

 علی اکبرنجیب زاده در پایان خاطر نشان کرد: این دیدار یک دیدار مقدماتی جهت افزایش شناخت از لارستان بوده و در آینده نیز ادامه داشته باشد.

لارستان در جنوب فارس قرار دارد.

کد مطلب 2222381

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