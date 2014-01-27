به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی در گردهمایی هم اندیشی معاونین امور جوانان استانها ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر و سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی به میهن اسلامی گفت: جمعیت هلال احمر ایران و جمعیت های ملی سراسر جهان، یکی از بزرگترین تشکیلات مردمی غیر دولتی در سطح جهانی هستند.

وی با بیان اینکه ۹۲ سال از تشکیل جمعیت هلال احمر ایران می گذرد گفت: هر چند که کار اصلی و فراگیر جمعیت هلال احمر، امداد و نجات است اما عرصه هایی که جمعیت هلال احمر در کشور مقبولیت دارد فقط امداد و نجات نیست.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: حوزه های اجتماعی بویژه مسایل مربوط به جوانان برای جمعیت های ملی و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر حایز اهمیت است و به این حوزه توجه ویژه می شود.

فرهادی اضافه کرد: از همان ابتدا که جمعیت هلال احمر ایران شکل گرفت، حوزه جوانان همواره مورد توجه بوده و سازمان جوانان هلال احمر اقدام به امر ساماندهی، توانمندسازی و آماده سازی جوانان برای حضور در مواقع امداد و نجات و ارایه خدمات بشردوستانه کرده است.

وی افزود: یکی از نکاتی که در حوزه جوانان خیلی مهم است این است که جوانان می تواند برای سایر همسالان خود الگو باشند و این مسئله باید در سازمان جوانان هلال احمر مورد توجه قرار گیرد.

لزوم تعامل سازمان جوانان با سازمانهای مردم نهاد

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: در حوزه جوانان باید با سایر سازمانهای مردم نهاد مانند سازمان بسیج به طور اعم و بسیج جوانان، دانش آموزی و دانشجویی و بسیاری از ارگان های دیگر به طور اخص تعامل شود.

وی با بیان اینکه اخیرا مجموعه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر توجه ویژه ای به امر جوانان داشته است، گفت: بر این اساس، مسئله جوانان در فدراسیون پر رنگ تر شده است و با کمک جمعیت های ملی بخش ساختاری دبیرخانه فدراسیون حوزه خاصی را برای امر جوانان تخصیص داده است.

فرهادی افزود: در همین راستا، فدراسیون برنامه هایی را برای حوزه جوانان تدوین و بعد از نظر خواهی از جمعیت های ملی در نهایت در مجمع عمومی به تصویب رسید.

رئیس جمعیت هلال احمر اضافه کرد: حتی در هیئت حاکمه نیز حوزه جوانان فدراسیون یک نماینده دارد تا پیش از پیش به مسئله جوانان پرداخته شود

وی به استراتژی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: این استراتژی که در مجمع عمومی فدراسیون تصویب شده سه اصل دارد و می تواند بومی سازی شود.

رئیس جمعیت هلال احمر "جوانان به عنوان راهبران آتی" را اصل نخست استراتژی فدراسیون در حوزه جوانان خواند و گفت: بر این اساس، باید جوانان را در تصمیم گیریهای آتی در همه سطوح دخالت دهیم و نقش رهبری جوانان در مسایل اجتماعی، امداد و نجات و کمک به گروه های آسیب پذیر را پر رنگ کنیم.

فرهادی توجه به نقش جوانان در جذب اعضا برای کانونهای مربوط به جوانان، سرمایه گذاری در آموزشهای مربوط به این حوزه بویژه در مسایل حرفه ای و فرهنگی را از دیگر موضوعات مربوط به اصل نخست استراتژی فدراسیون در حوزه جوانان بیان کرد.

حوزه جوانان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

رئیس جمعیت هلال احمر "جوانان به عنوان داوطلب" را اصل دوم استراتژی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حوزه جوانان خواند و توضیح داد: بر این اساس جوانان داوطلب باید از چالش ها و موانع آگاهی داشته و در برنامه های ابتکاری سازمان جوانان هلال احمر دخالت داده شوند.

وی، "جوانان به عنوان بهره گیران" را اصل سوم استراتژی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حوزه جوانان خواند و افزود: این اصل بیشتر به ارزش های بشر دوستانه در سطح جامعه و مقاوم سازی جامعه در برابر آسیب های اجتماعی باز می گردد.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: هر چند کار عمده و اصلی جمعیت هلال احمر به عنوان معین دولت امداد و نجات است اما امر جوانان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در دیداری که با روسای جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر کشورهای مختلف داشتیم خواهان همکاری با هلال احمر ایران در حوزه جوانان بودند که امیدواریم این نوع فعالیت ها گسترده شود.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: باید متناسب با فرهنگ کشورمان و نیازهای جوانانی که سرشار از انرژی و آمادگی هستند، آموزش های بشردوستانه و امدادی را ارایه کنیم و در این راستا می توانیم با سایر ارگان های دخیل در امر جوانان مانند وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج همکاری داشته باشیم.

فرهادی همکاری با سایر ارگانها را در ساماندهی فعالیتهای حوزه جوانان موثر خواند و گفت: جمعیت هلال احمر فقط طیف خاصی از جوانان را نمی پذیرد و همه طیف ها را در بر می گیرد.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در راستای استراتژی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حوزه جوانان می توانیم برنامه هایی را طراحی و هدایت و راهبری این برنامه ها را به جوانان واگذار کنیم.