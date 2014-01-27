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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

یهودیان «قصه‌های قدس» را روایت می‌کنند/ مستندی بدون تیتراژ

یهودیان «قصه‌های قدس» را روایت می‌کنند/ مستندی بدون تیتراژ

مدیر مرکز مستند حقیقت از پخش مجموعه مستند «قصه‌های قدس» که در آن با یهودی‌های ساکن فلسطین مصاحبه شده و مخالفت آنها با رژیم صهیونیستی سخن گفت.

مرتضی شعبانی مدیر مرکز مستند حقیقت درباره مستند «قصه‌های قدس» که از دوشنبه هفته آینده 14 بهمن روی آنتن شبکه یک سیما می رود به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در 6 قسمت 25 دقیقه‌ای داخل فسطین اشغالی تهیه شده و در آن محدودیت های شهروندان فسلطینی از زبان خود یهودیان ساکن سرزمین های اشغالی بیان می شود.

وی ادامه داد: در این مستند نشان داده می شود که بعضی از این یهودیان خودشان پرچم اسراییل را آتش می زنند و اعتراف می کنند که ما نباید فلسطین را اشغال می کردیم و یا می گویند که اسراییل نامی جعلی برای این سرزمین است.

مدیر مرکز مستند حقیقت با اشاره به اینکه در تیتراژ این مستند نام عوامل و مستندسازان نیامده است، عنوان کرد: این مستندسازان همچنان به فلسطین و مناطق دیگر رفت و آمد دارند و به این دلیل که ممکن است آوردن نامشان مشکل ساز شود اسامی آنها را در تیتراژ نیاوردیم.

شعبانی در ادامه درباره این مستند توضیح داد: این یک مستند کاملا تولیدی است و اصلا در آن از تصاویر آرشیوی استفاده نشده حتی تصاویر آن نیز تولیدی خود مستندسازان است. در این مستند محدودیت ها عمدتا از زبان یهودی ها و همچنین از زبان مردم ساکن در آنجا بیان و مناطق و حصارهایی که صهیونیست ها روی مسلمانان کشیده اند به تصویر کشیده شده است.

این مستند به تهیه‌کنندگی مرکز مستند حقیقت هر هفته دوشنبه‌ها ساعت 20:15 از شبکه های یک سیما و پرس تی وی پخش می شود.

کد مطلب 2222392

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