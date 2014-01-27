مرتضی شعبانی مدیر مرکز مستند حقیقت درباره مستند «قصه‌های قدس» که از دوشنبه هفته آینده 14 بهمن روی آنتن شبکه یک سیما می رود به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در 6 قسمت 25 دقیقه‌ای داخل فسطین اشغالی تهیه شده و در آن محدودیت های شهروندان فسلطینی از زبان خود یهودیان ساکن سرزمین های اشغالی بیان می شود.

وی ادامه داد: در این مستند نشان داده می شود که بعضی از این یهودیان خودشان پرچم اسراییل را آتش می زنند و اعتراف می کنند که ما نباید فلسطین را اشغال می کردیم و یا می گویند که اسراییل نامی جعلی برای این سرزمین است.

مدیر مرکز مستند حقیقت با اشاره به اینکه در تیتراژ این مستند نام عوامل و مستندسازان نیامده است، عنوان کرد: این مستندسازان همچنان به فلسطین و مناطق دیگر رفت و آمد دارند و به این دلیل که ممکن است آوردن نامشان مشکل ساز شود اسامی آنها را در تیتراژ نیاوردیم.

شعبانی در ادامه درباره این مستند توضیح داد: این یک مستند کاملا تولیدی است و اصلا در آن از تصاویر آرشیوی استفاده نشده حتی تصاویر آن نیز تولیدی خود مستندسازان است. در این مستند محدودیت ها عمدتا از زبان یهودی ها و همچنین از زبان مردم ساکن در آنجا بیان و مناطق و حصارهایی که صهیونیست ها روی مسلمانان کشیده اند به تصویر کشیده شده است.

این مستند به تهیه‌کنندگی مرکز مستند حقیقت هر هفته دوشنبه‌ها ساعت 20:15 از شبکه های یک سیما و پرس تی وی پخش می شود.