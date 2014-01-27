ولایتی با محسن رضایی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان خاطراتی از دوران پر شکوه انقلاب و دفاع مقدس اشاره کرد و گفت : همکاریهای چند جانبۀ بین دستگاه دیپلماسی و رزمندگان دفاع مقدس باعث پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله شد.

رضایی با اشاره به موقعیت خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجموعه را همواره همراه دولت های مختلف عنوان کرد و اظهار داشت : اگر چه بعضاً دولتها این نهاد را در مواردی محدود کننده خود می دانند اما تلاش مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک به دولت هاست.

محسن رضایی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاوره به رهبری و تهیۀ و تنظیم سیاستگذاری کلی نظام است اظهار امیدواری کرد که در دوره مدیریت دکتر ولایتی در مرکز تحقیقات این هماهنگی ها بیشتر شود.

در ادامه ولایتی با ابراز خوشحالی از تشکیل این جلسه ، به سابقۀ آشنایی و همکاری با دکتر رضایی در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: تشکیل سپاه پاسداران و سیاست خارجی جمهوری اسلامی هر دو جزء کارهای جدید و تجربه نشده انقلاب بود که باید در موقعیت جدید از این تجربیات استفاده بهینه شود.

ولایتی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دنیا نمونه ای مشابه ندارد گفت : از ویژگی خاص این مجموعه ، حضور افراد مجرّب و متخصصی می باشد که گرد هم آمده تا تجربیات خود را در قالب مشورت به رهبری انقلاب ارائه دهند.