راهیابی شش نمایش به جشنواره کاتی مازندران

حامد داوم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این جشنواره، کوشش، ابتکار، توانمندی و یکدلی است، اظهار داشت: این جشنواره بصورت رقابتی و نمایشی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: بخش فرهنگی و هنری شامل تئاتر، فیلم، موسیقی، نقاشی، عکس، پوستری و رنگ بافت تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: همچنین دومیدان، فوتبال، گلبال نابینایان، عبور از تخته تعادل، تنیس روی میز و ویلچررانی از دیگر بخش های این جشنواره است.

داوم نژاد یادآور شد: بخش نمایشی، وزنه برداری، برایتینگ، ایروبیک حرفه ای و بخش آموزشی نیز شامل توانبخشی و اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی برای آشنایی با جامعه معلولان و بهبود زندگی است.

نماینده هیئت اجرایی جشنواره کاتی یادآورشد: تاکنون 30 مرکز نگهداری و آموزشی غیردولتی ودولتی در این جشنواره شرکت کردند و بنیان گذاران این جشنواره، مراکز غیر دولتی توانبخشی، اداره کل بهزیستی و جامعه معلولان استان است.

وی یادآورشد: بخش فرهنگی و هنری و آموزشی در مجتمع فرهنگی ارشاد و بخش ورزشی در مجتمع ورزشی داراب برگزار می شود.

دوام نژاد افزود: داوران این جشنواره از کارشناسان مطرح و برتر استان هستند.

وی عنوان کرد: شش اثر نمایش در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه اجرا می شود.