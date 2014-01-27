ریاضی به عنوان یک علم اصیل ایرانی در جامعه نهادینه شود/ تدوین 12 جایزه به نام ریاضیدانان مطرح کشور

محمد علی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح عملکرد انجمن ریاضی ایران در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: انجمن ریاضی به عنوان اولین انجمن علمی کشور از سال 50 با همت جمعی از پیشکسوتان این رشته فعالیت خود را شروع کرده و در فروردين ماه سال ۴۹ اولين کنفرانس رياضى ايران با شرکت حدود صد نفر از اعضاى هيئتهاى علمى رياضى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و دبيران سرشناس رياضى، در دانشگاه شيراز برگزار شد.

وی اظهار داشت: در اين گردهمايى پيشنهاد تاسيس انجمن رياضى ايران به اتفاق آراء مورد تاييد قرار گرفت؛ از آن زمان شورای اجرایی هشت نفره انجمن با رای مستقیم اعضا انتخاب می شد. شورای فعلی از مهر سال 91 فعالیت خود را شروع کرده است.

دهقان یادآور شد: از همان ابتدا وجود كميته هاي تخصصي و اجرايي كه بتواند انجمن را در جهات مختلف فعال کرده و در عين حال از نيروهاي متخصص براي پيشبرد اهداف جامعه رياضي استفاده بيشتر کند به شدت احساس می شد به همين دلیل در اولين جلسات شوراي اجرايي جدید، تشكيل اين كميته ها و كميسيونهاي تخصصي در دستور كار قرار گرفت.

رئیس انجمن ریاضی ایران تصریح کرد: شوراي اجرايي در طول يك سال گذشته ضمن تداوم فعاليتهاي شورايهاي قبلي كه اساس حركت ها و سياست هاي انجمن را پايه گذاري كرده اند در امور تشكيل كميته هاي اجرايي، كميسيونهاي تخصصي، همايشها و گردهمايي ها، جلسات شوراي اجرايي انجمن، نشريات ادواري، فعاليتهاي انجمن در فرهنگستان علوم، راه اندازي اتحاديه انجمن علمي مرتبط با رياضيات و فعاليتهاي بين المللي اهتمام ورزيده است.

فعالیت 18 کمیسیون تخصصی

وی با اشاره به تشكيل كميته هاي اجرايي، گفت: كميته هاي اجرايي انجمن شامل كميته كميسيونهاي تخصصي، كميته انتشارات، كميته جوايز و مسابقات، كميته اسكان، كميته همايشها، كميته امور بين الملل، كميته امور جوانان، كميته ارتباطات، كمبته انفورماتيك و كمیته اخلاق علمی به منظور تقسيم وظايف با تنظيم و تصويب اساسنامه متناسب با نوع فعاليت شروع به فعاليت کردند.

دهقان به فعالیت 18 كميسيون تخصصي در کمیته ها اشاره و بیان داشت: تشكيل اين كميته ها بيشتر براساس فعاليت متخصصين اين رشته ها در كشور و برگزاري سمينارهاي تخصصي و يا داشتن انجمن خاص در آن گرايش مرتبط با رياضيات بوده است.

رئیس انجمن ریاضی ایران این کمیسیونها را كميسيون آمار، كميسيون آموزش رياضي، كميسيون آناليز رياضي، كميسيون آناليز عددي، كميسيون آناليز غيرخطي، كميسيون آناليز هارمونيك، كميسيون بهينه سازي و تحقيق در عمليات، كميسيون تركيبيات و نظريه گراف، كميسيون جبر، كميسيون جبرجابهجايي، كميسيون جبرخطي و نظريه عملگرها، كميسيون دستگاههاي فازي، كميسيون رمز، كميسيون رياضيات مالي، كميسيون معادلات ديفرانسيل و دستگاههاي ديناميكي، كميسيون منطق و علوم كامپيوتر، كميسيون نظريه گروهها و كميسيون هندسه و توپولوژی نام برد.

برگزاری 10 همایش ریاضی

دهقان بیان داشت: در سال گذشته بيش از 10 همايش و گردهمايي با همكاري و حمايت انجمن توسط دانشكده ها و گروههاي رياضي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور برگزار شد که از تمامي دست اندركاران برگزاري آنها قدردانی می کنم.

رئیس انجمن ریاضی ایران سپس به برخی از سمینارهای و کنفرانس های برگزار شده در سال گذشته پرداخت و گفت: سي و ششمين مسابقه رياضي دانشجويي كشور به ميزباني دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان، بيستمين سمينار آناليز رياضي و كاربردهاي آن به ميزباني دانشگاه مراغه، نهمين سمينار معادلات ديفرانسيل و سيستمهاي ديناميكي به ميزباني دانشگاه شهيد مدني، چهل و سومين كنفرانس رياضي ايران به ميزباني دانشگاه تبريز، سومين گردهمايي نمايندگان انجمن رياضي ايران به ميزباني دانشگاه تهران،اولين همايش دانشجويي رياضيات و كاربردهاي آن به ميزباني دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي، دومين كنفرانس تحقيق در عمليات و بهينه سازي به ميزباني دانشگاه تهران و اولين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردهاي آن به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان از جمله این سمینارها و همایش ها هستند.

وی اظهار داشت: علاقه و همکاری دانشگاه ها و دانشکده های ریاضی کشور به حدی است که تا سال 1402 میزبانان کنفرانس ریاضی کشور مشخص شده است.

استقبال پژوهشگران داخلی و خارجی از بولتن انجمن ریاضی

به گفته دهقان بولتن انجمن رياضي ايران با توجه به استقبال فوق العاده پژوهشگران داخل و خارج از كشور در سال 2013 اقدام به انتشار چهار شماره کرده و با تصويب شوراي اجرايي در سال 2014، شش شماره از بولتن منتشر خواهد شد.

وی گفت: این نشریه که به زبان انگلیسی منتشر می شود دارای انواع نمایه های بین المللی بوده و با 38 سال سابقه انتشار دارای اعتبار جهانی و منطقه ای است.

دهقان ادامه داد: خبرنامه انجمن ریاضی به صورت فصلنامه با درج اخبار و رخدادهای ریاضی کشور و دانشگاه ها به فعاليت خود ادامه داده است. مجله فرهنگ و انديشه رياضي هم با چاپ چهار شماره در سال سعی در انتشار مقالههاي علمي- ترويجي پژوهشگران رياضي می کند.

رئیس انجمن ریاضی ایران تصریح کرد: انجمن رياضي به عنوان يكي از اعضاي حقوقي كميسيون پيشبرد رياضي كه از مهرماه 91 به همت فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران تأسيس شد، حضور پررنگي داشته است.

دهقان در ادامه گفت: اين كميسيون در راستای ارتقاي رياضي كشور فعاليت مي کند و رئيس انجمن رياضي عضو كارگروه اين كميسيون نیز است. همچنين با توجه به مصوبه فرهنگستان علوم، انجمن رياضي ايران در شاخه رياضيات اين نهاد فرهنگي عضويت دارد.

وی با بیان این مطلب که اتحادیه انجمن علمي مرتبط با رياضيات با همت و همكاري انجمنهاي ریاضی، آمار، رمز، سیستم های فازی، تحقیق در عملیات، خانه های ریاضی و اتحادیه معلمان ریاضی کشور در حال شكل گيري است، افزود: انجمن رياضي با دعوت از هيئت موسس و تشكيل جلساتي در دبيرخانه انجمن و در فرهنگستان علوم نسبت به تنظيم اساسنامه این اتحادیه اقدام کرده است.

رئیس انجمن ریاضی ایران در ادامه به رتبه انجمن اشاره و عنوان کرد: با توجه فعاليت انجمن در سال گذشته و بر اساس امتيازبندي فعاليتهاي انجمنهاي علمي توسط كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، انجمن رياضي ايران در سال گذشته در علوم پايه رتبه اول و در بین كل انجمن ها رتبه 12 را كسب کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین رتبه انجمن رياضي ايران در اتحادیه بین المللی انجمن هال ریاضی سوم است که با توجه به ارائه مدارک مبنی بر پیشرفت های موجود این رتبه درشرف ارتقا به چهارم است؛ لازم است توضیح دهم که کشورهای عضو دارای رتبه های بین یک تا پنج و حداکثر پنج هستند.

دهقان یادآور شد: انجمن رياضي ايران به دليل خدمات و فعاليتهاي ارزشمند علمي به دريافت لوح زرين سپاس نائل آمد كه توسط رياست جمهوري اسلامي ايران اهدا شد.

همکاری انجمن ریاضی ایران با کشورهای منطقه

رئیس انجمن ریاضی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شوراي اجرايي با تأسيس كميته بين الملل، تصميم به گسترش ارتباطات با جامعه بين الملل گرفته است، تبیین کرد: به منظور همكاري نزديك با انجمنهاي رياضي كشورهاي منطقه و هم جوار در حال تنظيم يك پيش نويس تفاهمنامه همكاري با كشورهاي روسيه، تركيه، گرجستان، آذربايجان و ارمنستان هستیم كه نتيجه اقدامات به عمل آمده اعلام خواهد شد.

دهقان خبر داد: انجمن ریاضی 12 جایزه را که به نام ریاضیدانان مطرح کشور است، تاسیس کرده و این جوائز به برترین های ریاضی اعطا می شود. از بین این جوائز بين المللي شدن جايزه مهدي بهزاد در دستور كار قرار دارد كه پيگيري آن از طرف شوراي اجرايي، به هيأت امناي جايزه مذكور محول شده است.

وی تصریح کرد: انجمن رياضي سعي بر آن داشته و دارد كه با انتقال نظرها و پيشنهادهاي جامعه رياضي كشور به سياستگذاران و برنامه ريزان مقاطع مختلف در وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و وزارت آموزش و پرورش در جهت كارا كردن برنامه ها گامهاي اساسي بردارد.

رئیس انجمن ریاضی ایران بیان داشت: در اين رابطه ميزگردهاي مختلف در زمينه نقد و بررسی برنامه رياضيات و كاربردها، برنامه ريزي درسي تحصيلات تكميلي و آزمون ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي و سمينار های برنامه ريزي كارشناسي و تحصیلات تکمیلی رياضي و ميزگرد های آموزش رياضي در دانشگاه ها توسط انجمن رياضي و با حضور تيمهاي برنامه ريزي برگزار شد.

رئیس انجمن ریاضی ایران خاطرنشان کرد: همچنين ملاقاتهايي با مسئولين و اعضاي شوراي برنامه ريزي دروس رياضي دوره های متوسطه و دبستانی مرتبط با وزارت آموزش و پرورش برای بررسی برنامه ریاضیات صورت گرفته است.

دهقان در پایان تأکید کرد: عمومی کردن ریاضیات و مشخص کردن جنبه های کاربردی آن در کشوری که سابقه ریاضیات و اندیشمندان ریاضی آن به قرن ها قبل بر می گردد یکی دیگر از وظایف انجمن بوده که امیدواریم با استعانت از درگاه احدیت بتوانیم از عهده همه این وظایف و مسئولیت ها سربلند و روسفید و به نحوی شایسته برآییم.



