افزایش 10 برابری جراحی زیبایی میان مردان

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تا به حال مرسوم بود بعد از تصادف یا به خاطر بیماری مردان بینی یا چهره خود را به دست جراحان می سپردند اما با بالا گرفتن تب جراحی زیبایی در کشور و تبلیغات بدون ضابطه بعضی از موسسات، مردان نیز به مشتریان جراحی زیبایی پیوستند.

وی اظهار داشت: در پنج سال اخیر براساس اعلام مسئولان مربوطه جراحی زیبایی در بین مردان 10 برابر نسبت به دوره قبل بیشتر شده است. جراجی بینی، گونه، کشیدن پوست چهره برای زیبایی و جوانی، جراحی فک و... در ردیف جراجیهای زیبایی مردان قرار دارد.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: در برخی موارد نیز الگوسازی غلط رفتاری در بین بعضی از جوانان که قادر به پرداخت هزینه جراحی نیستند با چسبانیدن چسبهای جراحی به بینی و تظاهر به جراحی زیبایی انجام می شود.

به گفته ابهری ، تغییر سبک زندگی، توجه بیش از اندازه به ظاهر و زیبایی، بی توجهی به زیباییهای باطن و سیرت، ضعف اعتماد به نفس و رقابت منفی رفتاری بین مردان باعث رونق گرفتن این حرکت شده است.

وی گفت: رسانه ها و در راس آن صدا و سیما با بازگشت به دوران طلایی "صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار " در اصلاح الگوهای رفتاری باید بطور جدی حرکت کنند.

جامعه شناسان معتقدند در گذشته زنان بیشتر از مردان رغبت به جراحی پلاستیک و زیبایی داشتند اما در حال حاضر مردان گوی سبقت را از زنان ربوده اند. بطوریکه براساس نظر سنجیهای انجام شده از هر پنج نفری که برای عمل بینی مراجعه می کنند دو نفر آنها مرد است که نسبت به گذشته افزایش داشته است.

علی اصغر پیوندی رئیس نظام پزشکی تهران نیز مدتی قبل از گرایش مردان به انجام جراحی پلاستیک و زیبایی خبر داده و عنوان کرد که با توجه به اینکه شرایط فیزیولوژیک بدن و چهره افراد در سنین بالا دستخوش تغییر می شود، فرد می خواهد احساس جوانی و شادابی را داشته باشد. از همین رو، میل به گرایش به جراحی زیبایی بینی در این قبیل افراد نیز وجود دارد که البته در مردان جوان نیز این گرایش ایجاد شده است.