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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۴

احسانی مطرح کرد:

لزوم پژوهش در گردشگری/ اراضی ساحلی مازندران در حال تغییر کاربری است

لزوم پژوهش در گردشگری/ اراضی ساحلی مازندران در حال تغییر کاربری است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران، پژوهش در زمینه گردشگری را لازم دانست و گفت: متاسفانه به این بخش ورود نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی صبح دوشنبه درکارگروه میراث فرهنگی و صنایع دستی استان افزود: فضای استان استعداد بحث گردشگری را دارد و اگر اشتغال را گسترش ندهیم، چگونه می خواهیم بحث گردشگری را پیگیری کنیم.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم هر روز درگیر مسائل ریسک سرمایه گذاری باشیم، کاری از پیش نمی رود و باید راهکارهای قانونی برای این بخش پیدا کنیم.

وی عنوان کرد: دومین وظیفه گردشگری، بحث پژوهش است که متاسفانه به آن ورود نکرده ایم.

احسانی با اشاره به اینکه اکوسیستم مازندران در حال تغیر است و ما پژوهشی بر روی این موضوع انجام نداده ایم، اظهار داشت: چالش اصلی امروز ما بحث اشتغال است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران، تغییر کاربری اراضی ساحلی استان را از دیگر دغدغه ها بیان کرد و گفت: برای برون رفت این موضوع، منابع طبیعی چه اقدامی کرده است.

وی اظهار داشت: اگر ساخت و ساز متوقف شود برای جمعیت رو به رشد و سکونت آن چه برنامه ای داریم.

وی با اشاره به چشمه سورت ساری یادآورشد: اعتبار فنش کشی چشمه سورت در اختیار منابع طبیعی قرار می گیرد و این اداره کل باید بقیه مسائل را حل کند.

احسانی تصریح کرد: این حصار به شکل موقتی است تا اثر حفظ شود.

کد مطلب 2222406

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