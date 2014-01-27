لزوم پژوهش در گردشگری/ اراضی ساحلی مازندران در حال تغییر کاربری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی صبح دوشنبه درکارگروه میراث فرهنگی و صنایع دستی استان افزود: فضای استان استعداد بحث گردشگری را دارد و اگر اشتغال را گسترش ندهیم، چگونه می خواهیم بحث گردشگری را پیگیری کنیم.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم هر روز درگیر مسائل ریسک سرمایه گذاری باشیم، کاری از پیش نمی رود و باید راهکارهای قانونی برای این بخش پیدا کنیم.

وی عنوان کرد: دومین وظیفه گردشگری، بحث پژوهش است که متاسفانه به آن ورود نکرده ایم.

احسانی با اشاره به اینکه اکوسیستم مازندران در حال تغیر است و ما پژوهشی بر روی این موضوع انجام نداده ایم، اظهار داشت: چالش اصلی امروز ما بحث اشتغال است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران، تغییر کاربری اراضی ساحلی استان را از دیگر دغدغه ها بیان کرد و گفت: برای برون رفت این موضوع، منابع طبیعی چه اقدامی کرده است.

وی اظهار داشت: اگر ساخت و ساز متوقف شود برای جمعیت رو به رشد و سکونت آن چه برنامه ای داریم.

وی با اشاره به چشمه سورت ساری یادآورشد: اعتبار فنش کشی چشمه سورت در اختیار منابع طبیعی قرار می گیرد و این اداره کل باید بقیه مسائل را حل کند.

احسانی تصریح کرد: این حصار به شکل موقتی است تا اثر حفظ شود.