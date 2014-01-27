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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

عضویت یک ایلامی در هیئت رئیسه شورای عالی استان های کشور

عضویت یک ایلامی در هیئت رئیسه شورای عالی استان های کشور

ایلام - خبرگزاری مهر: برای اولین بار یکی از اعضای شواری اسلامی شهر و روستای استان ایلام به عضویت هیئت رئیسه شورای عالی استان های کشور درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار بکری که رئیس شورای اسلامی آسمان آباد است در انتخابات شواری عالی استان های کشور از بین 70 نفر با کسب 30 رای به عنوان یکی از اعضای هفت نفره هیئت رئیسه شورای عالی استان های کشور انتخاب شد.

عضو هیئت رئیسه شواری عالی استان های کشور گفت: از میان همه کاندیداها 7 نفر به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.

بکری افزود: بنده و پنج نفر از همکاران به عنوان اعضای شواری عالی استان های کشور انتخاب شدیم.

وی ادامه داد: این شورا متشکل از نمایندگان شورای استان های سراسر کشور است که می تواند لایحه به مجلس و دولت ارائه کند.

کد مطلب 2222408

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