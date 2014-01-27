70 هزار متر مربع فضای ورزشی برای دانش آموزان لرستان احداث شد

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون بیش از 70 هزار متر مربع فضای ورزشی برای دانش آموزان سطح استان لرستان احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه احداث 103 هزار متر مربع فضای ورزشی از سوی نوسازی مدارس لرستان برای دانش آموزان آغاز شده است افزود: از این میزان بیش از 70 هزار متر مربع به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با بیان اینکه 33 هزار متر مربع فضای ورزشی دیگر باقی مانده است عنوان کرد: هم اکنون این میزان فضاهای ورزشی در استان نیز دارای پیشرفت فیزیکی 48 درصد هستند.

اسدی پور با بیان اینکه این میزان فضای ورزشی باقی مانده تا پایان سال مالی آینده به طور 100 درصد به بهره برداری خواهند رسید تصریح کرد: در مجموع 92 پروژه ورزشی دانش آموزی در استان آغاز شده که از این تعداد 68 پروژه به طور کامل تحویل آموزش و پرورش داده شده است.

وی از ارتقای فضای ورزشی دانش آموزی در لرستان با اجرای این پروژه ها خبر داد و گفت: سرانه فضای ورزشی دانش آموزی لرستان تا قبل از اجرای این پروژه ها به ازای هر دانش آموز 24 صدم متر مربع بوده که هم اکنون با رشد 146 درصدی به 59 صدم متر مربع ارتقا یافته است.

