به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا جهانگيريان ضمن اعلام خبر فوق اظهارداشت: طبق سند چشم‌انداز 1404 و سند توسعه هوا‌فضا تا 12 سال آينده نيازمند 400 فروند هواپيماي فعال هستيم.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در حاضر 243 فروند هواپيما با عمر متوسط 22 سال در كشور وجود دارد، افزود: به منظور ارتقا سطح كيفي و جبران عقب ماندگي ناوگان هوايي كشور بايد سالانه 40 تا 50 فروند هواپيما به ناوگان هوايي كشور ملحق شود كه براي تامين آن تمهيداتي از جمله اختصاص اعتبار مناسب از سوي صندوق توسعه ملي انديشيده شده است.

وي خاطرنشان كرد: به همين منظور طرح جامع 4 ساله ارتقا ناوگان هوايي كشور تدوين و به صندوق توسعه ملي ارائه خواهد شد تا براي خريداري سالانه تعدادي هواپيما در كلاس مشخص تسهيلات مضاعف اختصاص يابد.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ابراز داشت: فرصت بازپرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي به 10سال افزايش يافته و نرخ بهره نيز تعديل شده است، همچنين تضمين‌هاي مورد نظر بانك براي پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي جهت خريد هواپيما تغيير يافته و شرايط براي شركت هاي هواپيمايي مساعدتر شده است.

وي تصريح كرد: البته ذكر اين نكته ضروري است كه سازمان با شركت هاي هواپيمايي براي ورود هواپيما همكاري مي كند و در صورتي كه بخش خصوصي ضمن دارا بودن شاخص هاي هوانوردي، پيشنهاد ورود هواپيما را ارائه كند، پس از بررسي جوانب موافقت خود را اعلام مي كند.



