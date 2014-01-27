  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

شعرخوانی «حسان» در نشست «تنفس در هوای سحر»

شعرخوانی «حسان» در نشست «تنفس در هوای سحر»

برنامه «تنفس در هوای سحر» برای تجلیل از نخبگان و اساتید دانشگاه آزاد، با حضور و شعرخوانی شاعران پیشکسوتی چون حبیب‌الله چایچیان (حسان) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «تنفس در هوای سحر» به عنوان نخستین یادمان تجلیل از نخبگان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد که در این برنامه از شاعرانی پیشکسوت و آیینی برای شعرخوانی دعوت شده است.

 به این ترتیب حبیب‌الله چایچیان (حسان)، رضا عبداللهی و علیرضا معینی شاعرانی خواهند بود که در این مراسم حضور داشته و به شعرخوانی خواهند پرداخت. برنامه مذکور همچنین قرار است با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی برگزار شود که برگزارکنندگان در حال حاضر، مشغول دعوت از چهره‌ها برای حضور در برنامه هستند.

این برنامه روز یکشنبه 13 بهمن از ساعت 15 تا 17 در دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران واقع در قلهک، خیابان خاقانی، خیابان زرگنده، خیابان دانش، جنب بیمارستان جواهری برگزار می‌شود.

کد مطلب 2222418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها