شعرخوانی «حسان» در نشست «تنفس در هوای سحر»

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «تنفس در هوای سحر» به عنوان نخستین یادمان تجلیل از نخبگان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد که در این برنامه از شاعرانی پیشکسوت و آیینی برای شعرخوانی دعوت شده است.

به این ترتیب حبیب‌الله چایچیان (حسان)، رضا عبداللهی و علیرضا معینی شاعرانی خواهند بود که در این مراسم حضور داشته و به شعرخوانی خواهند پرداخت. برنامه مذکور همچنین قرار است با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی برگزار شود که برگزارکنندگان در حال حاضر، مشغول دعوت از چهره‌ها برای حضور در برنامه هستند.

این برنامه روز یکشنبه 13 بهمن از ساعت 15 تا 17 در دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران واقع در قلهک، خیابان خاقانی، خیابان زرگنده، خیابان دانش، جنب بیمارستان جواهری برگزار می‌شود.