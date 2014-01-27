مرکز آموزش هوانوردی ایلام از کمبود امکانات رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدر پورمند صبح دوشنبه در محل این آموزشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز پرواز ایلام یک مرکزی است که دانشجویانی از زاهدان، ساری، بوشهر، شیراز و از سایر استان های کشور برای آموزش به استان ایلام می آیند.

پورمند افزود: مرکز آموزش هوانوردی ایلام جز پنج مرکزی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور تاسیس شد.

وی ادامه داد: این آموزشگاه خلبانی به مدت 20 سال و به عنوان اولین مدرسه خلبانی بعد از انقلاب در ایلام دایر شده است.

پورمند اضافه کرد: سالانه نزدیک به هشت دانشجو از سراسر ایران تربیت می شوند و پایان نامه دریافت می کنند.

وی ادامه داد: این دانشجویان طی شش ماه آموزش های لازم را فرا می گیرند اما این مرکز فاقد محافظ است آسفالت لازم ندارد و امکانات لازم را نتوانستیم برای این دانشجویان فراهم کنیم.