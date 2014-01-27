کشف جسد سوخته در مزارع اطراف میانه/ دستگیری قاتل در کمتر از 48 ساعت

حسین محرمی دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر خاطر نشان کرد: جسد مرد میانسالی در مزارع اطراف شهر میانه کشف شده بود که با پیگیری و بررسی های لازم قاتل این فرد در کمتر از 48 ساعت دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شد.

وی در تشریح این خبر گفت: پلیس میانه از طریق یکی از شهروندان از وجود حسدس سوخته در مزارع اطراف این شهرستان آگاه شده بود که بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی هویت مقتول و قاتل یا قاتلان احتمالی آغاز شد.

محرمی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه جسد سوخته بود امکان شناسایی آن در مراحل اولیه تحقیق ممکن نبود اما با بررسی های کارشناسی و آزمایشات مربوطه جسد شناسایی شد.

دادستان میانه در خصوص دستگیری قاتل این فرد نیز تصریح کرد: با تحقیقات فشرده بازپرسی و پلیسی که در خصوص این پرونده صورت گرفت، در نهایت کمتر از 48 ساعت پس از کشف جسد سوخته حقیقت این پرونده کشف شد که در همین رابطه دو نفر دستگیر شدند و پس از بازجویی های صورت گرفته به ارتکاب جرم اعتراف نمودند.