کاهش بودجه پروژه های عمرانی اجرای آن ها را در کرمانشاه با وقفه مواجه می کند

فتح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش اعتبارات طرح های عمرانی در بودجه سال آینده، اظهار داشت: این کاهش بودجه کاملا مشهود است و همین مسئله نگرانی های جدی ایجاد می کند.

وی یادآور شد: این کاهش اعتبارات در طرح های با پیشرفت کمتر از 30 درصد نمود بیشتری دارد و می تواند پیشرفت این طرح ها را تا حدود زیادی متوقف کند.

حسینی ادامه داد: کاهش اعتبارات عمرانی پروژه های سطح استان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و اجرای طرح هایی را که می تواند در توسعه شهری و رافه بیشتر حال مردم بسیار موثر باشد را با رکود و وقفه دچار خواهد کرد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، به سفر اخیر معاون برنامه ریزی رئیس جمهور به کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این سفر قرار شد تا سهم طرح های عمرانی استان که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند مشخص شود که تاکنون پاسخی در این خصوص دریافت نکرده ایم.

حسینی یادآور شد: کرمانشاه طرح های عمرانی بالای 50 درصد زیاد دارد که اگر دولت نگاه ویژه تری به آن ها داشته باشد شاهد بهره برداری سریعتر آن ها خواهیم بود و مردمی که هشت سال به دفاع از مرزهای انقلاب و نظام مشغول بودند می توانند از مواهب آن ها بهره مند شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر، به بررسی و تصویب کلیات تبصره 21 الحاقی در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 93 اشاره کرد و گفت: بعد از بررسی کلیات، این تبصره از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به تصویب رسید.

حسینی همچنین با اشاره به هشدار نمایندگان در خصوص احتمال تشدید رکود و افزایش نقدینگی در سال 93، از دفاع نماینده دولت از کلیات تبصره 21 الحاقی در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه ها سخن گفت که نمایندگان را راضی کرد.