  1. استانها
  2. مازندران
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۲

فرزانه مطرح کرد:

نابودی تدریجی چشمه سورت با خشک شدن چشمه ها

نابودی تدریجی چشمه سورت با خشک شدن چشمه ها

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به مشکلات چشمه سورت اشاره و اضافه کرد: هدایت آب و استفاده نابجا از آن باعث خشک شدن چشمه ها و به تدریج نابودی آن می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه صبح دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی استان افزود: این وضعیت درحالیست که صنعت بدون آلاینده گردشگری می تواند مطالبات اشتغال را فراهم کنند و ما از این صنعت برخورداریم.

فرزانه گفت: اکنون هیچ سرمای گذاری خارج از شهر نمی تواند ساخت و ساز کند و فاصله از آکس جاده باید رعایت شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: چشمه سورت دومین اثر طبیعی در کشور ثبت شده است و این سازمان برای توسعه تلاش کرده تا به سمت موضوعاتی برود که در کشورهای دیگر هم مورد بحث است.

وی اظهار داشت: در بحث چشمه سورت به دنبال این بودیم تا به بحث ژئوپارک برسیم و این چشمه طبیعی شرایطی را بوجود آورده که بسیار منحصربفرد بوده و کمتر دیده شده است.

وی عنوان کرد: نمونه این چشمه در نیوزیلند، آمریکا، چین و ترکیه وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران یادآورشد: عدم وجود سرویس بهداشتی یا مکانی برای پارک وسایل نقلیه بازدیدکنندگان، نبود وجود مسیرهای سواره و پیاده، عدم استفاده مطلوب از سرمای گذار برای جذب گردشگر از جمله مشکلات است.

فرزانه گفت: حفاریهای کنترل نشده، استفاده نابجا از حوضچه ها، هدایت آب و خشک شدن بخش غربی حوضچه ها از دیگر مشکلات است.

وی یادآورشد: تاکنون 100 میلیارد تومان برای چشمه سورت هزنیه شده است و با وجود زیرساختهای نامناسب گردشگری همچنان گردشگر خارجی داریم.

کد مطلب 2222425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها