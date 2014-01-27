نابودی تدریجی چشمه سورت با خشک شدن چشمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه صبح دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی استان افزود: این وضعیت درحالیست که صنعت بدون آلاینده گردشگری می تواند مطالبات اشتغال را فراهم کنند و ما از این صنعت برخورداریم.

فرزانه گفت: اکنون هیچ سرمای گذاری خارج از شهر نمی تواند ساخت و ساز کند و فاصله از آکس جاده باید رعایت شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: چشمه سورت دومین اثر طبیعی در کشور ثبت شده است و این سازمان برای توسعه تلاش کرده تا به سمت موضوعاتی برود که در کشورهای دیگر هم مورد بحث است.

وی اظهار داشت: در بحث چشمه سورت به دنبال این بودیم تا به بحث ژئوپارک برسیم و این چشمه طبیعی شرایطی را بوجود آورده که بسیار منحصربفرد بوده و کمتر دیده شده است.

وی عنوان کرد: نمونه این چشمه در نیوزیلند، آمریکا، چین و ترکیه وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران یادآورشد: عدم وجود سرویس بهداشتی یا مکانی برای پارک وسایل نقلیه بازدیدکنندگان، نبود وجود مسیرهای سواره و پیاده، عدم استفاده مطلوب از سرمای گذار برای جذب گردشگر از جمله مشکلات است.

فرزانه گفت: حفاریهای کنترل نشده، استفاده نابجا از حوضچه ها، هدایت آب و خشک شدن بخش غربی حوضچه ها از دیگر مشکلات است.

وی یادآورشد: تاکنون 100 میلیارد تومان برای چشمه سورت هزنیه شده است و با وجود زیرساختهای نامناسب گردشگری همچنان گردشگر خارجی داریم.