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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳

«هوش سیاه 2» به آی‌فیلم می‌رود

«هوش سیاه 2» به آی‌فیلم می‌رود

سریال تلویزیونی «هوش سیاه 2» محصول سیمافیلم به زودی از شبکه آی فیلم پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سریال از روز شنبه 12 بهمن ماه ساعت 21:30 روی آنتن شبکه آی فیلم می رود. «هوش سیاه 2» به کارگردانی مسعود آب‌پرور در 26 قسمت بهار امسال از شبکه سوم سیما پخش شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

قصه «هوش سیاه» از زندان آغاز می شود. کامران بوریایی جنایتکار رایانه ای با بازی کیکاووس یاکیده در تکاپوی طراحی نقشه فرار از زندان و انجام باقی ماموریت هایش در خارج از زندان است. این مجموعه در 120 لوکیشن اصلی و 90 لوکیشن فرعی مقابل دوربین رفته است. بخشی از این لوکیشن‌ها مربوط به فضای زندان است که در مساحت 4500 متر به طور کامل ساخته شد.

همچنین فصل های مربوط به خارج از کشور این سریال در کشور ترکیه تصویربرداری شد.

حسین یاری، کیکاووس یاکیده، کیهان ملکی، حمید ابراهیمی، امیر دلاوری، سپهر گودرزی، پرویز سیرتی، میثاق جمشیدی، حسین سحرخیز، سعید دولتی، حسن خوانساری، کاظم هژیرآزاد و اتابک نادری دیگر نقش های اصلی پروژه را برعهده داشته اند.

 

کد مطلب 2222426

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